एक्सप्लोरर
आलिया भट्ट की ननद-सास एक साथ दिखीं, निकल रही थीं सैलून से, कैमरे में कैप्चर हो गई खूबसूरती
Neetu Kapoor-Ridhima Kapoor Pics: नीतू और रिद्धिमा कपूर सैलून में स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुईं. मां-बेटी की ये तस्वीरें उनकी खूबसूरती और खास बॉन्डिंग दिखा रही हैं.
नीतू और रिद्धिमा कपूर को हाल ही में सैलून में स्पॉट किया गया. मां-बेटी दोनों ही अपने स्टाइलिश और एलीगेंट लुक में नजर आईं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस साफ नजर आ रहा है. साथ ही, इनकी बॉन्डिंग और आपसी प्यार भी फैन्स के लिए खास बन गया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 02 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Tags :Neetu Kapoor Ridhima Kapoor
बॉलीवुड
10 Photos
आलिया भट्ट की ननद-सास एक साथ दिखीं, निकल रही थीं सैलून से, कैमरे में कैप्चर हो गई खूबसूरती
बॉलीवुड
10 Photos
'ममता कुलकर्णी' जवानी के दिनों में दिखती थीं ऐसीं, इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर
बॉलीवुड
10 Photos
कभी साड़ी...तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरती हैं मौनी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
11 Photos
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
आलिया भट्ट की ननद-सास एक साथ दिखीं, निकल रही थीं सैलून से, कैमरे में कैप्चर हो गई खूबसूरती
बॉलीवुड
10 Photos
'ममता कुलकर्णी' जवानी के दिनों में दिखती थीं ऐसीं, इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion