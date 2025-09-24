हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडट्रांसपेरेंट ड्रेस में आलिया भट्ट का बॉसी लुक, 10 फोटोज में देखें ग्लैमरस अवतार

ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आलिया भट्ट का बॉसी लुक, 10 फोटोज में देखें ग्लैमरस अवतार

Alia Bhatt At Milan Film Festival: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मिलान फैशन वीक 2025 पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस का बॉसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 06:47 PM (IST)
Alia Bhatt At Milan Film Festival: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मिलान फैशन वीक 2025 पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस का बॉसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में मिलान फैशन वीक में नजर आईं, जहां उनका लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा. यूनिक और स्टाइलिश आउटफिट में आलिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका ये फैशनेबल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

1/7
मिलान फैशन वीक दुनिया के सबसे बड़े फैशन वीक में से एक है. इस बार इस इवेंट में आलिया भट्ट ने भी शिरकत की.
मिलान फैशन वीक दुनिया के सबसे बड़े फैशन वीक में से एक है. इस बार इस इवेंट में आलिया भट्ट ने भी शिरकत की.
2/7
मिलान फैशन वीक में आलिया ने अपने बॉसी लुक से सबको अट्रैक्ट किया. इस दौरान उनका लुक देखने लायक रहा.
मिलान फैशन वीक में आलिया ने अपने बॉसी लुक से सबको अट्रैक्ट किया. इस दौरान उनका लुक देखने लायक रहा.
3/7
आलिया ने इवेंट के लिए बेहद स्टनिंग आउटफिट चुना था. वो बेज कलर की मिनी ड्रेस में नजर आईं, अपनी ड्रेस के साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ओवरसाइज्ड कोट भी पहना था.
आलिया ने इवेंट के लिए बेहद स्टनिंग आउटफिट चुना था. वो बेज कलर की मिनी ड्रेस में नजर आईं, अपनी ड्रेस के साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ओवरसाइज्ड कोट भी पहना था.
4/7
उनका ये ब्लैक कलर का फर वाला ओवरको उनके लुक को मॉडर्न और सुपर स्टाइलिश बना रहा था.
उनका ये ब्लैक कलर का फर वाला ओवरको उनके लुक को मॉडर्न और सुपर स्टाइलिश बना रहा था.
5/7
लुक को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने नेट की स्टॉकिंग कैरी की थी और फुटवियर भी ब्लैक ही सिलेक्ट किया था. वो पॉइंटेड टो वाली पंप्स हील्स पहनी नजर आईं.
लुक को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने नेट की स्टॉकिंग कैरी की थी और फुटवियर भी ब्लैक ही सिलेक्ट किया था. वो पॉइंटेड टो वाली पंप्स हील्स पहनी नजर आईं.
6/7
साथ में ही आलिया ने ब्लैक कलर का लेदर बैग भी कैरी किया था जो कि उनके लुक को पूरा कर रहा था.
साथ में ही आलिया ने ब्लैक कलर का लेदर बैग भी कैरी किया था जो कि उनके लुक को पूरा कर रहा था.
7/7
आलिया ने सटल मेकअप किया और बालों को स्ट्रेट रखा, जिससे उनका लुक और भी मॉडर्न और ग्लैमरस दिख रहा था. अब फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई उन्हें 'स्टनिंग' बता रहा है, तो कोई 'ग्लैमरस' कह रहा है.
आलिया ने सटल मेकअप किया और बालों को स्ट्रेट रखा, जिससे उनका लुक और भी मॉडर्न और ग्लैमरस दिख रहा था. अब फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई उन्हें 'स्टनिंग' बता रहा है, तो कोई 'ग्लैमरस' कह रहा है.
Published at : 24 Sep 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Pics Alia Bhatt Milan Fashion Week

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Iphone 17 Update: Apple ने ये क्या कर दिया? iOS 26 अपडेट के बाद अब ये काम... |ABP LIVE
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, राइवलरी स्टेटमेंट पर बोले- फाइनल में देख लेंगे...
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, बोले- फाइनल में देख लेंगे...
यूटिलिटी
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
हेल्थ
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
नौकरी
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget