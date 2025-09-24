एक्सप्लोरर
ट्रांसपेरेंट ड्रेस में आलिया भट्ट का बॉसी लुक, 10 फोटोज में देखें ग्लैमरस अवतार
Alia Bhatt At Milan Film Festival: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मिलान फैशन वीक 2025 पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस का बॉसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में मिलान फैशन वीक में नजर आईं, जहां उनका लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा. यूनिक और स्टाइलिश आउटफिट में आलिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका ये फैशनेबल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 24 Sep 2025 06:47 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
10 Photos
