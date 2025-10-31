एक्सप्लोरर
आलिया भट्ट से भी ज्यादा ग्लैमरस हैं उनकी ये 'बेस्ट फ्रेंड', यकीन ना हो तो देखें ये तस्वीरें
आलिया भट्ट तो हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे अपनी फिल्मों को लेकर हो या स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर हो. लेकिन, उनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में शायद ही बहुद ज्यादा लोग जानते होंगे.
आपको बता दें आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड का नाम आकांक्षा रंजन कपूर है. वो भी एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.
Published at : 31 Oct 2025 07:33 PM (IST)
