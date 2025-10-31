हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलिया भट्ट से भी ज्यादा ग्लैमरस हैं उनकी ये 'बेस्ट फ्रेंड', यकीन ना हो तो देखें ये तस्वीरें

आलिया भट्ट से भी ज्यादा ग्लैमरस हैं उनकी ये 'बेस्ट फ्रेंड', यकीन ना हो तो देखें ये तस्वीरें

आलिया भट्ट तो हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे अपनी फिल्मों को लेकर हो या स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर हो. लेकिन, उनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में शायद ही बहुद ज्यादा लोग जानते होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 07:33 PM (IST)
आलिया भट्ट तो हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे अपनी फिल्मों को लेकर हो या स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर हो. लेकिन, उनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में शायद ही बहुद ज्यादा लोग जानते होंगे.

आपको बता दें आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड का नाम आकांक्षा रंजन कपूर है. वो भी एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है.

आकांक्षा रंजन कपूर ने बॉलीवुड में गिल्टी फिल्म से कदम रखा था. लेकिन, उसके बाद कोरोना ने दस्तक दी और कुछ वक्त के फिल्में बननी बंद हो गईं.
आकांक्षा रंजन कपूर ने बॉलीवुड में गिल्टी फिल्म से कदम रखा था. लेकिन, उसके बाद कोरोना ने दस्तक दी और कुछ वक्त के फिल्में बननी बंद हो गईं.
आलिया भट्ट की बेहद ही करीबी दोस्त हैं आकांक्षा रंजन कपूर. उन्होंने जिगरा फिल्म में एक फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका निभाई थी.
आलिया भट्ट की बेहद ही करीबी दोस्त हैं आकांक्षा रंजन कपूर. उन्होंने जिगरा फिल्म में एक फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका निभाई थी.
आपको बता दें आकांक्षा रंजन के पिता एक्टर और निर्देशक शशि रंजन हैं और उनकी मां का नाम अनु रंजन है.
आपको बता दें आकांक्षा रंजन के पिता एक्टर और निर्देशक शशि रंजन हैं और उनकी मां का नाम अनु रंजन है.
आकांक्षा रंजन का जन्म मुंबई में हुआ था. एक्ट्रेस ने जमनाबाई नरसी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. आपको बता दें ये हसीना अमेरिकी नागरिक हैं.
आकांक्षा रंजन का जन्म मुंबई में हुआ था. एक्ट्रेस ने जमनाबाई नरसी स्कूल से अपनी पढ़ाई की है. आपको बता दें ये हसीना अमेरिकी नागरिक हैं.
आकांक्षा ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने 2024 के अमेरिकी चुनावों में कमला हैरिस को वोट दिया था.इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया था.
आकांक्षा ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने 2024 के अमेरिकी चुनावों में कमला हैरिस को वोट दिया था.इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया था.
आकांक्षा रंजन को लेकर लोग यही समझते थे कि वो एक भारतीय नागरिक हैं. जैसे ही इस बारे में पता चला लोग हैरान रह गए.
आकांक्षा रंजन को लेकर लोग यही समझते थे कि वो एक भारतीय नागरिक हैं. जैसे ही इस बारे में पता चला लोग हैरान रह गए.
ईटाइम्स से बात करते हुए आकांक्षा ने कहा था कि वो शरण शर्मा के संग रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने गुंजन सक्सेना, मिस्टर एंड मिसेज माही और शिंदा शिंदा नो पापा जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं.
ईटाइम्स से बात करते हुए आकांक्षा ने कहा था कि वो शरण शर्मा के संग रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने गुंजन सक्सेना, मिस्टर एंड मिसेज माही और शिंदा शिंदा नो पापा जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं.
Published at : 31 Oct 2025 07:33 PM (IST)
Akansha Ranjan Alia Bhatt

