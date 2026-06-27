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'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने वसूली मोटी फीस, 2.5 करोड़ लेकर फिल्म में लगाया ग्लैमर का तड़का
'वेलकम टू द जंगल' एक्ट्रेस दिशा पाटनी बेहद ही ग्लैमरस हैं. फिल्म में उनका काफी ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. 'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने मोटी फीस वसूली है.
अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर एंटरटेमेंट कर रही है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा है. फिल्म में हैं एक्ट्रेस दिशा पाटनी और अक्षय कुमार की केमेस्ट्री को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा ने कितनी फीस ली है.
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Published at : 27 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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