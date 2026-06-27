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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने वसूली मोटी फीस, 2.5 करोड़ लेकर फिल्म में लगाया ग्लैमर का तड़का

'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने वसूली मोटी फीस, 2.5 करोड़ लेकर फिल्म में लगाया ग्लैमर का तड़का

'वेलकम टू द जंगल' एक्ट्रेस दिशा पाटनी बेहद ही ग्लैमरस हैं. फिल्म में उनका काफी ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. 'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने मोटी फीस वसूली है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 27 Jun 2026 11:53 AM (IST)
'वेलकम टू द जंगल' एक्ट्रेस दिशा पाटनी बेहद ही ग्लैमरस हैं. फिल्म में उनका काफी ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. 'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा पाटनी ने मोटी फीस वसूली है.

अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर एंटरटेमेंट कर रही है. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा है. फिल्म में हैं एक्ट्रेस दिशा पाटनी और अक्षय कुमार की केमेस्ट्री को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए दिशा ने कितनी फीस ली है.

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एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों फिल्म वेलकम दू द जंगल को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म कल थिएटर में रिलीज हुई है.
एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों फिल्म वेलकम दू द जंगल को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म कल थिएटर में रिलीज हुई है.
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फिल्म में दिशा का काफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है. अक्षय कुमार संग उनकी शानदार केमेस्ट्री देखने के मिल रही है.
फिल्म में दिशा का काफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है. अक्षय कुमार संग उनकी शानदार केमेस्ट्री देखने के मिल रही है.
Published at : 27 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Disha Patani Welcome To The Jungle

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