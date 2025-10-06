हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार की 'साली' की 10 तस्वीरें, बहन ट्विंकल से भी ज्यादा ग्लैमरस हैं रिंकी, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

अक्षय कुमार की 'साली' की 10 तस्वीरें, बहन ट्विंकल से भी ज्यादा ग्लैमरस हैं रिंकी, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

अक्षय कुमार की साली रिंकी खन्ना भी एक्टिंग करना चाहत थीं. हालांकि, बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वो कुछ खास नहीं कर पाईं और उनका करियर ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 03:45 PM (IST)
अक्षय कुमार की साली रिंकी खन्ना भी एक्टिंग करना चाहत थीं. हालांकि, बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वो कुछ खास नहीं कर पाईं और उनका करियर ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया.

प्यारी सी मुस्कान, सादगी भरा चेहरा और राजेश खन्ना की फिल्मी विरासत के साथ रिंकी ने बलीवुड में कदम रखा. उस दौरान उनकी बड़ी बहन ट्विंकल खन्ना भी इंडस्ट्री में काम कर रही थीं.

1/10
रिंकी खन्ना के करियर की बात करें तो उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पाई जो उनकी मां डिंपल कपाड़िया और पिता राजेश खन्ना ने देखी.
रिंकी खन्ना के करियर की बात करें तो उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पाई जो उनकी मां डिंपल कपाड़िया और पिता राजेश खन्ना ने देखी.
2/10
महज चंद फिल्मों में काम करने के बाद रिंकी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बना ली. कुछ दिनों पहले वो अपनी बेटी नाओमिका की वजह से सुर्खियों में आई थीं.
महज चंद फिल्मों में काम करने के बाद रिंकी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बना ली. कुछ दिनों पहले वो अपनी बेटी नाओमिका की वजह से सुर्खियों में आई थीं.
3/10
रिंकी खन्ना ने साल 1999 में प्यार में कभी कभी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने खुशी की भूमिका निभाई थी.
रिंकी खन्ना ने साल 1999 में प्यार में कभी कभी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने खुशी की भूमिका निभाई थी.
4/10
रिंकी ने इस मूवी के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिला था.एक्ट्रेस ने आगे चलकर सिर्फ आठ फिल्मों में काम किया.
रिंकी ने इस मूवी के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिला था.एक्ट्रेस ने आगे चलकर सिर्फ आठ फिल्मों में काम किया.
5/10
इसमें से एक फिल्म गोविंदा के साथ भी थी. उस फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा रहता है.एक्ट्रेस को मुझे कुछ कहना है फिल्म में भी देखा गया था.
इसमें से एक फिल्म गोविंदा के साथ भी थी. उस फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा रहता है.एक्ट्रेस को मुझे कुछ कहना है फिल्म में भी देखा गया था.
6/10
रिंकी को तमिल फिल्म मजनू में भी देखा गया था. इसके अलावा वो सलमान खान की फिल्म ये है जलवा में भी दिखी थीं.एक्ट्रेस ने मैंगो सूफले, प्राण जाए पर शान ना जाए, झंकार बीट्स और चमेली जैसी फिल्मों में काम किया.
रिंकी को तमिल फिल्म मजनू में भी देखा गया था. इसके अलावा वो सलमान खान की फिल्म ये है जलवा में भी दिखी थीं.एक्ट्रेस ने मैंगो सूफले, प्राण जाए पर शान ना जाए, झंकार बीट्स और चमेली जैसी फिल्मों में काम किया.
7/10
आखिरी बार रिंकी को 2004 में चमेली फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म में करीना कपूर ने लीड रोल प्ले किया था और रिंकी सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखी थीं.
आखिरी बार रिंकी को 2004 में चमेली फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म में करीना कपूर ने लीड रोल प्ले किया था और रिंकी सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखी थीं.
8/10
इन फिल्मों से उन्हें एक कलाकार के रूप में पहचान तो मिली लेकिन वो बॉलीवुड में स्टार नहीं बन पाईं. 2003 में एक्ट्रेस ने समीर सरन से शादी कर ली.
इन फिल्मों से उन्हें एक कलाकार के रूप में पहचान तो मिली लेकिन वो बॉलीवुड में स्टार नहीं बन पाईं. 2003 में एक्ट्रेस ने समीर सरन से शादी कर ली.
9/10
शादी के बाद रिंकी लंदन में जाकर रहने लगीं. एक्ट्रेस के दो बच्चे हैं. वो फिल्मों से दूर अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
शादी के बाद रिंकी लंदन में जाकर रहने लगीं. एक्ट्रेस के दो बच्चे हैं. वो फिल्मों से दूर अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
10/10
रिंकी अपने दौर की स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक थीं. हालांकि, अब वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहती हैं.
रिंकी अपने दौर की स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक थीं. हालांकि, अब वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Embed widget