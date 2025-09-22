हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार की सास की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 68 साल की उम्र में भी दिखती हैं बेहद हसीन

Dimple Kapadia Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया एक दौर में लोगों का क्रश रही हैं. वहीं अब 68 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती कम नहीं हुई है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 22 Sep 2025 08:20 PM (IST)
Dimple Kapadia Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की सास डिंपल कपाड़िया एक दौर में लोगों का क्रश रही हैं. वहीं अब 68 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती कम नहीं हुई है.

दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ट्विंकल खन्ना की मां और अक्षय कुमार की सास हैं. एक जमाने में डिंपल ने अपनी एक्टिंग और अदाओं से फैंस को खूब इंप्रेस किया. अब 68 साल की उम्र में भी वो बला की हसीन दिखती हैं.

अक्षय कुमार की उनकी सास के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हैं. दोनों को अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते देखा जाता है.
वहीं डिंपल कपाड़िया ने एक्टिंग के अलावा अपने खूबसूरत फैशन सेंस से फैंस का दिल जीता है.
डिंपल कपाड़िया ने हर दौर में अपने फैशन सेंस को रेलिवेंट और परफेक्ट बनाए रखा. यही वजह है कि वेस्टर्न हो या ट्रे़डिशनल, वो हर लुक में अच्छी दिखती हैं.
मरून कलर की इस एंबॉयड्री साड़ी में डिंपल काफी खूबसूरत दिख रही हैं. साड़ी के साथ उन्होंने माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है.
व्हाइट कलर के इस ओवरकोट में डिंपल बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. खुले बालों के साथ उनका सिजलिंग पोज ने हर किसी को हैरान कर दिया था.
ब्लू कलर के इस ऑफ शोल्डर गाउन में एक्ट्रेस काफी गॉर्जियस लग रही हैं.
एनिमल प्रिंट वाली इस साड़ी में डिंपल काफी सुंपल और एलिगेंट दिख रही हैं. व्हाइट पर्ल स्टड्स और बन हेयर स्टाइल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
इस एंबॉयड्री साड़ी में डिंपल काफी यंग दिख रही हैं. खुले बाल और गोल्डन ईयररिंग्स उनके लुक को इन्हैंस कर रहे हैं.
पर्पल कलर के इस सूट के साथ व्हाइट पर्ल जूलरी पेयर किए डिंपल बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं. लाइट मेकअप और ओपन हेयरस्टाइल उनपर काफी जच रहा है.
ये फोटो डिंपल के जवानी के दिनों की है. इस फोटो में एक्ट्रेस शॉर्ट हेयरस्टाइल में बहुत प्यारी लग रही हैं.
Published at : 22 Sep 2025 08:09 PM (IST)
Akshay Kumar Twinkle Khanna Dimple Kapadia

Photo Gallery

Embed widget