'जो सच्चा और खुशी भरा लगे..' अक्षय कुमार ने 10 साल तक छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई वजह
Akshay Kumar TV Comeback: अक्षय कुमार करीब दस साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं और सोनी टीवी के रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने टीवी की बदलती दुनिया पर खुलकर बात की.
करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद अक्षय कुमार एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट आए हैं. इस बार वो सोनी टीवी के नए रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ के साथ लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. 27 जनवरी से ऑन-एयर हुए इस शो के जरिए अक्षय न सिर्फ होस्टिंग में कमबैक कर रहे हैं बल्कि अपने करियर और जिंदगी के अनुभव भी खुलकर शेयर कर रहे हैं.
Published at : 30 Jan 2026 09:38 PM (IST)
