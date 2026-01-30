हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'जो सच्चा और खुशी भरा लगे..' अक्षय कुमार ने 10 साल तक छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई वजह

'जो सच्चा और खुशी भरा लगे..' अक्षय कुमार ने 10 साल तक छोटे पर्दे से क्यों बनाई थी दूरी, खुद बताई वजह

Akshay Kumar TV Comeback: अक्षय कुमार करीब दस साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं और सोनी टीवी के रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने टीवी की बदलती दुनिया पर खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Akshay Kumar TV Comeback: अक्षय कुमार करीब दस साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं और सोनी टीवी के रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने टीवी की बदलती दुनिया पर खुलकर बात की.

करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद अक्षय कुमार एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट आए हैं. इस बार वो सोनी टीवी के नए रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ के साथ लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. 27 जनवरी से ऑन-एयर हुए इस शो के जरिए अक्षय न सिर्फ होस्टिंग में कमबैक कर रहे हैं बल्कि अपने करियर और जिंदगी के अनुभव भी खुलकर शेयर कर रहे हैं.

1/12
अक्षय कुमार करीब एक दशक बाद छोटे पर्दे पर लौट आए हैं. इस बार वो सोनी टीवी के नए रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ को होस्ट कर रहे हैं.
अक्षय कुमार करीब एक दशक बाद छोटे पर्दे पर लौट आए हैं. इस बार वो सोनी टीवी के नए रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ को होस्ट कर रहे हैं.
2/12
ये शो 27 जनवरी से टीवी पर आ चुका है. शो की शुरुआत के बाद अक्षय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जर्नी और करियर को लेकर खुलकर बात की है.
ये शो 27 जनवरी से टीवी पर आ चुका है. शो की शुरुआत के बाद अक्षय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जर्नी और करियर को लेकर खुलकर बात की है.
Published at : 30 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bollywood Wheel Of Fortune

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
कुछ कुछ होता है में Shah Rukh के साथ काम करने पर क्या बोलीं Rani Mukerji
ABP Report: मियां बयान से असम में बवाल, सियासत गरमाई | Himanta Biswa Sarma | Muslim | Congress
Chitra Tripathi: मिया के नाम मुसलमानों को भड़काने का प्लान? | Himanta Biswa Sarma | Muslim |Congress
Budget 2026: Budget में हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, देखिए किसकी होगी मौज? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
शिक्षा
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget