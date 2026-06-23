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'वेलकम टू द जंगल' का प्रमोशन करने निकलीं अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार का साथ मिलते ही बदला स्वैग, देखिए Photos
Welcome To The Jungle Promotion: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए जमकर प्रमोशन किया जा रहा है. इसी बीच अक्षरा सिंह के साथ अक्षय की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं. 26 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं, जिसे लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार रहे हैं. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार साथ नजर आए. पैप्स के सामने दोनों ने जमकर पोज दिए, उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:26 AM (IST)
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