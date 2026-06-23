हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' का प्रमोशन करने निकलीं अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार का साथ मिलते ही बदला स्वैग, देखिए Photos

'वेलकम टू द जंगल' का प्रमोशन करने निकलीं अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार का साथ मिलते ही बदला स्वैग, देखिए Photos

Welcome To The Jungle Promotion: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए जमकर प्रमोशन किया जा रहा है. इसी बीच अक्षरा सिंह के साथ अक्षय की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Welcome To The Jungle Promotion: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए जमकर प्रमोशन किया जा रहा है. इसी बीच अक्षरा सिंह के साथ अक्षय की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं. 26 जून को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं, जिसे लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनी हुई है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार रहे हैं. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार साथ नजर आए. पैप्स के सामने दोनों ने जमकर पोज दिए, उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

1/7
फोटो में अक्षरा सिंह बहुत स्टाइलिश नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लू आउटफिट के साथ व्हाइट कोट पहना हैं, जो उन्हें एलिगेंट बना रहा हैं.
फोटो में अक्षरा सिंह बहुत स्टाइलिश नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लू आउटफिट के साथ व्हाइट कोट पहना हैं, जो उन्हें एलिगेंट बना रहा हैं.
2/7
इस आउटफिट के साथ उनकी हाई हील और सनग्लासेस पूरे लुक को कंप्लीट कर रही है और उन्हें खास बना रही हैं.
इस आउटफिट के साथ उनकी हाई हील और सनग्लासेस पूरे लुक को कंप्लीट कर रही है और उन्हें खास बना रही हैं.
Published at : 23 Jun 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Akshara Singh Welcome To The Jungle

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Gram chikitsalaya 2 Review: 2026 की सबसे प्यारी देसी सीरीज, 'पंचायत' की छाया से बाहर निकलकर उससे बेहतर बन गया 'ग्राम चिकित्सालय'
रिव्यू: 'पंचायत' की छाया से बाहर निकलकर उससे बेहतर बन गया 'ग्राम चिकित्सालय'
मनोरंजन
Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, मंडे टेस्ट में पार किया 53 करोड़ का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, मंडे टेस्ट में पार किया 53 करोड़ का कलेक्शन
मनोरंजन
कौन है ये लड़की? जिसके संग आकाश दीप ने पवन सिंह के गाने पर लगाए ठुमके, भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन
कौन है आकाश दीप को पवन सिंह के गाने पर नचाने वाली लड़की? भोजपुरी से है गहरा कनेक्शन
मनोरंजन
फादर्स डे पर पिता नहीं, नाना को प्रतीक ने किया याद, तस्वीर शेयर कर लिखा- 'मैं भाग्यशाली हूं...'
फादर्स डे पर पिता नहीं, नाना को प्रतीक ने किया याद, तस्वीर शेयर कर लिखा- 'मैं भाग्यशाली हूं...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget