अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह- 2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी देखने को मिली. इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय ने अपने से 21 साल छोटी रकुल के साथ रोमांस किया. फिल्म की कहानी भी उम्र के फासले वाले रिश्ते पर बेस्ड थी, जिससे दर्शकों के बीच यह जोड़ी चर्चा में रही.