हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिसी ने 21 साल तो किसी ने 46 साल छोटी एक्ट्रेस संग पर्दे पर किया रोमांस, लिस्ट के नाम जान चौंक जाएंगे

किसी ने 21 साल तो किसी ने 46 साल छोटी एक्ट्रेस संग पर्दे पर किया रोमांस, लिस्ट के नाम जान चौंक जाएंगे

बॉलीवुड में उम्र का फासला रोमांस और एक्टिंग में बाधा नहीं बनता. कई दिग्गज कलाकारों ने अपने से काफी कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांटिक सीन कर दर्शकों को चौंकाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 04:54 PM (IST)
बॉलीवुड में उम्र का फासला रोमांस और एक्टिंग में बाधा नहीं बनता. कई दिग्गज कलाकारों ने अपने से काफी कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांटिक सीन कर दर्शकों को चौंकाया.

बॉलीवुड और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उम्र केवल एक नंबर भर है. कई बार हमने देखा है कि एक्सपेरिएंस्ड और एजिंग एक्टर अपने से कई साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हैं और स्क्रीन पर दिलचस्प केमिस्ट्री पेश करते हैं. चाहे वह कुछ सीन हों या रोमांटिक पल, इन जोड़ियों ने दर्शकों को चौंकाया और लंबे समय तक चर्चा में बने रहे. यह साबित करता है कि सिनेमा में एक्टिंग और इमोशन का महत्व उम्र से कहीं ज्यादा होता है.

1/7
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह- 2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी देखने को मिली. इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय ने अपने से 21 साल छोटी रकुल के साथ रोमांस किया. फिल्म की कहानी भी उम्र के फासले वाले रिश्ते पर बेस्ड थी, जिससे दर्शकों के बीच यह जोड़ी चर्चा में रही.
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह- 2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी देखने को मिली. इस रोमांटिक कॉमेडी में अजय ने अपने से 21 साल छोटी रकुल के साथ रोमांस किया. फिल्म की कहानी भी उम्र के फासले वाले रिश्ते पर बेस्ड थी, जिससे दर्शकों के बीच यह जोड़ी चर्चा में रही.
2/7
नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन- फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ में नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन की जोड़ी ने दर्शकों को हैरान कर दिया था. इस फिल्म में दोनों के बीच कई इंटेंस सीन थे, जो काफी चर्चा में रहे. फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी और उस वक्त दोनों के बीच करीब 29 साल का उम्र का अंतर था.
नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन- फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ में नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन की जोड़ी ने दर्शकों को हैरान कर दिया था. इस फिल्म में दोनों के बीच कई इंटेंस सीन थे, जो काफी चर्चा में रहे. फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी और उस वक्त दोनों के बीच करीब 29 साल का उम्र का अंतर था.
3/7
शक्ति कपूर और पूनम पांडे- 2018 में आई फिल्म ‘द जर्नी ऑफ कर्मा’ में शक्ति कपूर और पूनम पांडे के सीन्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में दोनों के बीच करीब 39 साल का उम्र अंतर था. फिल्म की कहानी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन अपने कंटेंट के चलते काफी चर्चित रही.
शक्ति कपूर और पूनम पांडे- 2018 में आई फिल्म ‘द जर्नी ऑफ कर्मा’ में शक्ति कपूर और पूनम पांडे के सीन्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में दोनों के बीच करीब 39 साल का उम्र अंतर था. फिल्म की कहानी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन अपने कंटेंट के चलते काफी चर्चित रही.
4/7
रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा- सुपरस्टार रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा फिल्म ‘लिंगा’ में साथ नजर आए थे. साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों के बीच 36 साल की उम्र का अंतर था. रजनीकांत के साथ सोनाक्षी की जोड़ी दर्शकों के लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को सराहा गया.
रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा- सुपरस्टार रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा फिल्म ‘लिंगा’ में साथ नजर आए थे. साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों के बीच 36 साल की उम्र का अंतर था. रजनीकांत के साथ सोनाक्षी की जोड़ी दर्शकों के लिए थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को सराहा गया.
5/7
अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर- फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ में अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर की जोड़ी को दर्शकों ने देखा. साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने से 30 साल छोटी मानुषी के साथ स्क्रीन शेयर की. हालांकि फिल्म हिस्टोरिकल थी, लेकिन दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने नोटिस किया.
अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर- फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ में अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर की जोड़ी को दर्शकों ने देखा. साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने से 30 साल छोटी मानुषी के साथ स्क्रीन शेयर की. हालांकि फिल्म हिस्टोरिकल थी, लेकिन दोनों के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने नोटिस किया.
6/7
ओम पुरी और मल्लिका शेरावत- दिग्गज अभिनेता ओम पुरी और ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत फिल्म ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ में साथ नजर आए थे. साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों के बीच कई करीबी सीन थे. दिलचस्प बात यह है कि ओम पुरी और मल्लिका की उम्र में लगभग 26 साल का फासला था.
ओम पुरी और मल्लिका शेरावत- दिग्गज अभिनेता ओम पुरी और ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत फिल्म ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ में साथ नजर आए थे. साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों के बीच कई करीबी सीन थे. दिलचस्प बात यह है कि ओम पुरी और मल्लिका की उम्र में लगभग 26 साल का फासला था.
7/7
अमिताभ बच्चन और जिया खान- 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘निशब्द’ में अमिताभ बच्चन ने अपने से 46 साल छोटी जिया खान के साथ रोमांस किया था. फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरीं. कहानी एक उम्रदराज आदमी और एक जवान लड़की के बीच इमोशनल रिश्ते को दिखाती थी, जिसने दर्शकों को चौंका दिया था.
अमिताभ बच्चन और जिया खान- 2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘निशब्द’ में अमिताभ बच्चन ने अपने से 46 साल छोटी जिया खान के साथ रोमांस किया था. फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरीं. कहानी एक उम्रदराज आदमी और एक जवान लड़की के बीच इमोशनल रिश्ते को दिखाती थी, जिसने दर्शकों को चौंका दिया था.
Published at : 30 Oct 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
De De Pyar De The Dirty Picture Dirty Politics

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget