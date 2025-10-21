एक्सप्लोरर
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
Ajay Devgn Diwali Photos: अजय देवगन ने दिवाली का त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाया. जिसकी तस्वीरें अब उनकी ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.
20 अक्टूबर की रात बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के घर भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया. जिसमें उनकी पूरी फैमिली और ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता का परिवार भी शामिल हुआ. इस सेलिब्रेशन की झलक इशिता ने ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाई.
Published at : 21 Oct 2025 04:55 PM (IST)
बॉलीवुड
