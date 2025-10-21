हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न

Ajay Devgn Diwali Photos: अजय देवगन ने दिवाली का त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाया. जिसकी तस्वीरें अब उनकी ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Ajay Devgn Diwali Photos: अजय देवगन ने दिवाली का त्योहार अपनी फैमिली के साथ मनाया. जिसकी तस्वीरें अब उनकी ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 04:55 PM (IST)

20 अक्टूबर की रात बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के घर भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया. जिसमें उनकी पूरी फैमिली और ऑन स्क्रीन बेटी इशिता दत्ता का परिवार भी शामिल हुआ. इस सेलिब्रेशन की झलक इशिता ने ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाई.

1/8
इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अजय देवगन के दिवाली सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें सभी लोग ट्रेडिशनल लुक में दिखे.
इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अजय देवगन के दिवाली सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें सभी लोग ट्रेडिशनल लुक में दिखे.
2/8
दिवाली के जश्न पर बॉलीवुड के सिंघम का डैशिंग अवतार देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कढ़ाई वाला कुर्ता मैचिंग पायजामे के साथ पहना था.
दिवाली के जश्न पर बॉलीवुड के सिंघम का डैशिंग अवतार देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कढ़ाई वाला कुर्ता मैचिंग पायजामे के साथ पहना था.
3/8
वहीं अजय की वाइफ और एक्ट्रेस काजोल ब्लैक साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आई. एक्ट्रेस ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप से कंपलीट किया है.
वहीं अजय की वाइफ और एक्ट्रेस काजोल ब्लैक साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आई. एक्ट्रेस ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप से कंपलीट किया है.
4/8
एक फोटो में काजोल ने इशिता, वत्सल और उनकी लाडले बेटे के साथ भी पोज दिए. चारों की तस्वीर फैंस को खूब पसंद आ रही है.
एक फोटो में काजोल ने इशिता, वत्सल और उनकी लाडले बेटे के साथ भी पोज दिए. चारों की तस्वीर फैंस को खूब पसंद आ रही है.
5/8
वत्सल सेठ ने दिवाली के मौके पर मल्टीकलर का फ्लोरल कुर्ता पहना हुआ है. फोटो में एक्टरकाजोल के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
वत्सल सेठ ने दिवाली के मौके पर मल्टीकलर का फ्लोरल कुर्ता पहना हुआ है. फोटो में एक्टरकाजोल के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
6/8
अजय देवगन और काजोल के बेटे युग देवगन ने भी दिवाली के दिन अपने पापा से मैच करते हुए ब्लैक कुर्ता पहना था.
अजय देवगन और काजोल के बेटे युग देवगन ने भी दिवाली के दिन अपने पापा से मैच करते हुए ब्लैक कुर्ता पहना था.
7/8
इस फोटो में वत्सल सेठ देवगन फैमिली के हैंडसम बॉयज के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा, ‘हैप्पी दिवाली..’
इस फोटो में वत्सल सेठ देवगन फैमिली के हैंडसम बॉयज के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा, 'हैप्पी दिवाली..'
8/8
दिवाली सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में से एक में वत्सल सेठ और इशिता दत्ता अजय देवगन की सास और दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा के साथ भी फोटो क्लिक करवाते दिखे.
दिवाली सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों में से एक में वत्सल सेठ और इशिता दत्ता अजय देवगन की सास और दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा के साथ भी फोटो क्लिक करवाते दिखे.
Published at : 21 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags : Kajol Ajay Devgn Ishita Dutta Vatsal Seth Bollywood

इंडिया
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बिना शतक लगाए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 बल्लेबाज के नाम 5122 रन
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
