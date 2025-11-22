बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट

अजय देवगन की अगली हिट फिल्म की बात करें तो वो 'शैतान' है. बीते साल रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट से सभी को चौंका दिया था. इतना ही नहीं अजय देवगन ने फिर एक बार पिता की भूमिका में सबको इंप्रेस किया. 80 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150.1 करोड़ रुपयों की कमाई की थी.