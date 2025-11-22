हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट

बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट

Ajay Devgn Highest Grossing Films: अजय देवगन को इंडस्ट्री में 34 साल पूरे हो चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में जबरदस्त फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया. उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Ajay Devgn Highest Grossing Films: अजय देवगन को इंडस्ट्री में 34 साल पूरे हो चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में जबरदस्त फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया. उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की.

अजय देवगन का नाम बॉलीवुड के सफल और पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल है. 1991 में उन्होंने 'फूल और कांटे' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इसके लिए अजय देवगन ने फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता था. आइए उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं.

1/10
अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सिंघम अगेन' का नाम शामिल है. ये फिल्म बीते साल रिलीज हुई और इसे दर्शकों ने काफी सराहा. आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की इस फिल्म ने 250.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.
अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सिंघम अगेन' का नाम शामिल है. ये फिल्म बीते साल रिलीज हुई और इसे दर्शकों ने काफी सराहा. आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की इस फिल्म ने 250.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'तान्हाजी' का नाम शामिल है. ये हिस्टॉरिकल एक्शन फिल्म 2020 में रिलीज हुई. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म ने अपने खाते में 279 करोड़ रुपए कमाए थे.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'तान्हाजी' का नाम शामिल है. ये हिस्टॉरिकल एक्शन फिल्म 2020 में रिलीज हुई. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म ने अपने खाते में 279 करोड़ रुपए कमाए थे.
3/10
'दृश्यम 2' भी अजय देवगन के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने सभी के दिमाग की बत्ती जला दी थी. 2022 में रिलीज हुई फिल्म ने कुल 240 करोड़ की कमाई की.
'दृश्यम 2' भी अजय देवगन के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने सभी के दिमाग की बत्ती जला दी थी. 2022 में रिलीज हुई फिल्म ने कुल 240 करोड़ की कमाई की.
4/10
चौथे नंबर पर 'गोलमाल अगेन' का नाम है. 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने कॉमिक और हॉरर एलिमेंट्स से दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. आईएमडीबी के मुताबिक अजय देवगन की इस मल्टी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ का बिजनेस किया.
चौथे नंबर पर 'गोलमाल अगेन' का नाम है. 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने कॉमिक और हॉरर एलिमेंट्स से दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. आईएमडीबी के मुताबिक अजय देवगन की इस मल्टी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ का बिजनेस किया.
5/10
पांचवे नंबर पर अभिनेता की हिट फिल्म 'रेड 2' ने अपनी जगह बनाई. आईपीएस ऑफिसर के रोल में अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 173.5 करोड़ का बिजनेस किया.
पांचवे नंबर पर अभिनेता की हिट फिल्म 'रेड 2' ने अपनी जगह बनाई. आईपीएस ऑफिसर के रोल में अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 173.5 करोड़ का बिजनेस किया.
6/10
अजय देवगन की अगली हिट फिल्म की बात करें तो वो 'शैतान' है. बीते साल रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट से सभी को चौंका दिया था. इतना ही नहीं अजय देवगन ने फिर एक बार पिता की भूमिका में सबको इंप्रेस किया. 80 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150.1 करोड़ रुपयों की कमाई की थी.
अजय देवगन की अगली हिट फिल्म की बात करें तो वो 'शैतान' है. बीते साल रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट से सभी को चौंका दिया था. इतना ही नहीं अजय देवगन ने फिर एक बार पिता की भूमिका में सबको इंप्रेस किया. 80 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150.1 करोड़ रुपयों की कमाई की थी.
7/10
इसके बाद अजय देवगन और रोहित शर्मा की 'सिंघम रिटर्न्स' का नाम है. 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसमें करीना कपूर को एक्टर के ऑपोजिट देखा गया था. आईएमडीबी के अनुसार फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई.
इसके बाद अजय देवगन और रोहित शर्मा की 'सिंघम रिटर्न्स' का नाम है. 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसमें करीना कपूर को एक्टर के ऑपोजिट देखा गया था. आईएमडीबी के अनुसार फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई.
8/10
2012 में अजय देवगन की फिल्म 'बोल बच्चन' रिलीज हुई. इसमें अभिषेक बच्चन और असिन समेत कई बड़े कलाकारों को देखा गया. आईएमडीबी के लिस्ट के मुताबिक ये फिल्म भी अजय देवगन की हिट फिल्मों के लिस्ट का हिस्सा है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ की कमाई की.
2012 में अजय देवगन की फिल्म 'बोल बच्चन' रिलीज हुई. इसमें अभिषेक बच्चन और असिन समेत कई बड़े कलाकारों को देखा गया. आईएमडीबी के लिस्ट के मुताबिक ये फिल्म भी अजय देवगन की हिट फिल्मों के लिस्ट का हिस्सा है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ की कमाई की.
9/10
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गोलमाल 3' ने भी ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. मिथुन चक्रवर्ती, करीना कपूर, तुषार कपूर समेत कई स्टार्स ने इस फिल्म में अजय देवगन का साथ दिया. 106 करोड़ की कमाई कर ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गोलमाल 3' ने भी ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. मिथुन चक्रवर्ती, करीना कपूर, तुषार कपूर समेत कई स्टार्स ने इस फिल्म में अजय देवगन का साथ दिया. 106 करोड़ की कमाई कर ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
10/10
आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक 'टोटल धमाल' भी अजय देवगन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ की कमाई की.
आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक 'टोटल धमाल' भी अजय देवगन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ की कमाई की.
Published at : 22 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Drishyam 2 Phool Aur Kaante Shaitaan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

