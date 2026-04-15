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बेहद आलीशान है अजय देवगन और काजोल का 60 करोड़ का आशियाना, देखें घर की इनसाइड तस्वीरें
Kajol-Ajay Devgn House Inside Photos: बॉलीवुड कपल काजोल और अजय देवगन बेहद ही आलीशान घर में रहते हैं. दोनो की तस्वीरों में अक्सर उनके इस घर की झलक देखने को मिलती है. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.
काजोल और अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. ये कपल अपने दो बच्चों के साथ मुंबई में एक लैविश हाउस में साथ रहते हैं. अंदर से उनका ये आशियाना काफी खूबसूरत है.
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Published at : 15 Apr 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn
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