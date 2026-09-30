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एयरपोर्ट पर दिखा ऐश्वर्या राय का क्लासी अवतार, पैप्स संग खिंचवाई तस्वीरें, सादगी ने जीता फैंस का दिल
Aishwarya Rai Bachchan: ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पैपराजी और फैंस से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी कहीं स्पॉट होती हैं, तो फैंस की नजरें उन पर टिक जाती हैं. ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला. दरअसल, पेरिस फैशन वीक 2026 में अपना जलवा बिखेरने के बाद ऐश्वर्या राय मुंबई लौट आई हैं. इस दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने पैपराजी और फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
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Published at : 30 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Bachchan
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