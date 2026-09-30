आमतौर पर ऐश्वर्या जब भी मुंबई में स्पॉट होती हैं, तो पैपराजी को पोज देने के बाद वहां से निकल जाती हैं. लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा अलग नजर आया. उन्होंने वहां रुककर पैप्स और फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.