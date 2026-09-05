एक्सप्लोरर
‘बंटवारा 1947’ के बाद ‘वाइब’ में दिखेंगी प्रीति जिंटा, लेडी बॉस लुक में खूब जंची
प्रीति जिंटा ‘बंटवारा 1947’ के बाद अब ‘वाइब’ में नजर आएंगी. कुणाल खेमू की इस फिल्म के प्रमोशन में एक्ट्रेस बिजी हैं. ‘वाइब’ 18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.
प्रीति जिंटा 'बंटवार 1947' के बाद फिल्म 'वाइब' में नजर आने वाली हैं. इसके जरिए वो पहली बार कुणाल खेमू के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. इसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Tags :Preity Zinta
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर की एक्टिंग के हैं फैन? तो 'दायरा' से पहले देख डालें ये 7 बेहतरीन फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
'गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं', बेटी रेने के बर्थडे पर सुष्मिता सेन का प्यार भरा पोस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था...', 'मिर्जापुर' में ऐसे शूट हुआ था 'बीना भाभी' का इंटीमेट सीन
मनोरंजन
‘मैं बेरोजगार हूं...’, टीवी पर वापसी को लेकर स्मृति ईरानी ने किया खुलासा
मनोरंजन
अमिताभ बच्चन को भगवान मानते थे प्रियदर्शन, सुनाया 'कसौटी' से जुड़ा किस्सा
मनोरंजन
'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल टाइट, 2 दिन में तोड़े 4 बड़े रिकॉर्ड्स
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion