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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘बंटवारा 1947’ के बाद ‘वाइब’ में दिखेंगी प्रीति जिंटा, लेडी बॉस लुक में खूब जंची

‘बंटवारा 1947’ के बाद ‘वाइब’ में दिखेंगी प्रीति जिंटा, लेडी बॉस लुक में खूब जंची

प्रीति जिंटा ‘बंटवारा 1947’ के बाद अब ‘वाइब’ में नजर आएंगी. कुणाल खेमू की इस फिल्म के प्रमोशन में एक्ट्रेस बिजी हैं. ‘वाइब’ 18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 05 Sep 2026 09:21 PM (IST)
प्रीति जिंटा ‘बंटवारा 1947’ के बाद अब ‘वाइब’ में नजर आएंगी. कुणाल खेमू की इस फिल्म के प्रमोशन में एक्ट्रेस बिजी हैं. ‘वाइब’ 18 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

प्रीति जिंटा 'बंटवार 1947' के बाद फिल्म 'वाइब' में नजर आने वाली हैं. इसके जरिए वो पहली बार कुणाल खेमू के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. इसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

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प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वाइब’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ‘बंटवारा 1947’ के बाद अब एक्ट्रेस इस नई फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.
प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वाइब’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ‘बंटवारा 1947’ के बाद अब एक्ट्रेस इस नई फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.
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‘बंटवारा 1947’में सनी देओल के साथ नजर आने के बाद प्रीति जिंटा अब एक बिल्कुल अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं. उनकी अगली फिल्म ‘वाइब’ है.
‘बंटवारा 1947’में सनी देओल के साथ नजर आने के बाद प्रीति जिंटा अब एक बिल्कुल अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं. उनकी अगली फिल्म ‘वाइब’ है.
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‘वाइब’ को कुणाल खेमू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
‘वाइब’ को कुणाल खेमू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
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फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. स्टारकास्ट फिल्म को लेकर पहले ही चर्चा में हैं.
फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. स्टारकास्ट फिल्म को लेकर पहले ही चर्चा में हैं.
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‘वाइब’ में प्रीति जिंटा का लुक और अंदाज उनके पुराने किरदारों से काफी अलग नजर आ रहा है. फिल्म से सामने आए उनके लुक्स ने फैंस का ध्यान खींचा है.
‘वाइब’ में प्रीति जिंटा का लुक और अंदाज उनके पुराने किरदारों से काफी अलग नजर आ रहा है. फिल्म से सामने आए उनके लुक्स ने फैंस का ध्यान खींचा है.
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प्रीति जिंटा को 'वाइब' की टीम के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ने लेडी बॉस लुक में लाइमलाइट ही चुरा ली. उन्होंने खुले बालों के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.
प्रीति जिंटा को 'वाइब' की टीम के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ने लेडी बॉस लुक में लाइमलाइट ही चुरा ली. उन्होंने खुले बालों के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.
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अब फैंस को ‘वाइब’ की रिलीज का इंतजार है. कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
अब फैंस को ‘वाइब’ की रिलीज का इंतजार है. कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Published at : 05 Sep 2026 09:21 PM (IST)
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Preity Zinta

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