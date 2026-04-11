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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआदित्य धर से एटली तक, इन टॉप डायरेक्टर्स ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा

आदित्य धर से एटली तक, इन टॉप डायरेक्टर्स ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा

Top Indian Directors: कई ऐसे डायरेक्टर्स है, जिन्होंने अपनी दमदार कहानी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. तो आइए उन टॉप 8 डायरेक्टर्स की लिस्ट देखते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Top Indian Directors: कई ऐसे डायरेक्टर्स है, जिन्होंने अपनी दमदार कहानी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. तो आइए उन टॉप 8 डायरेक्टर्स की लिस्ट देखते है.

आज के समय में फिल्मों का 1000 करोड़ क्लब पार करना, किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है. ये सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि उस फिल्म की पॉपुलैरिटी, स्टार पावर और दर्शकों के प्यार को भी दिखाता है. हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने वाले कुछ फिल्ममेकर्स ही हैं, जिन्होंने अपनी कहानी, निर्देशन और बड़े विजन के दम पर ये रिकॉर्ड बनाया है. इनमें साउथ सिनेमा का दबदबा साफ नजर आता है, लेकिन बॉलीवुड के कुछ नाम भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

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एस.एस. राजामौली ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई. उनकी फिल्म 'बाहुबली 2' और 'आरआरआर' ने जबरदस्त कमाई की, जिसकी दमदार कहानी और शानदार विजुअल्स उनकी खास पहचान हैं.
एस.एस. राजामौली ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई. उनकी फिल्म 'बाहुबली 2' और 'आरआरआर' ने जबरदस्त कमाई की, जिसकी दमदार कहानी और शानदार विजुअल्स उनकी खास पहचान हैं.
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आदित्य धर ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों ने दुनियाभर से शानदार कमाई की. उनकी फिल्मों में देशभक्ति और एक्शन का मेल देखने को मिलता है.
आदित्य धर ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों ने दुनियाभर से शानदार कमाई की. उनकी फिल्मों में देशभक्ति और एक्शन का मेल देखने को मिलता है.
Published at : 11 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Nitesh Tiwari Aditya Dhar Atlee SS Rajamouli Sukumar

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