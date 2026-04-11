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आदित्य धर से एटली तक, इन टॉप डायरेक्टर्स ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा
Top Indian Directors: कई ऐसे डायरेक्टर्स है, जिन्होंने अपनी दमदार कहानी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. तो आइए उन टॉप 8 डायरेक्टर्स की लिस्ट देखते है.
आज के समय में फिल्मों का 1000 करोड़ क्लब पार करना, किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है. ये सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि उस फिल्म की पॉपुलैरिटी, स्टार पावर और दर्शकों के प्यार को भी दिखाता है. हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने वाले कुछ फिल्ममेकर्स ही हैं, जिन्होंने अपनी कहानी, निर्देशन और बड़े विजन के दम पर ये रिकॉर्ड बनाया है. इनमें साउथ सिनेमा का दबदबा साफ नजर आता है, लेकिन बॉलीवुड के कुछ नाम भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 04:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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