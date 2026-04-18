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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं था..'आदित्य धर को 'शरारत' पर नहीं था भरोसा, विजय गांगुली ने बदली सोच

'मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं था..'आदित्य धर को 'शरारत' पर नहीं था भरोसा, विजय गांगुली ने बदली सोच

फिल्ममेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.19 मार्च इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. अभी तक ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 18 Apr 2026 04:31 PM (IST)
फिल्ममेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.19 मार्च इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. अभी तक ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है.

धुरंधर 2 को मिल रहे प्यार और सक्सेस को देख आदित्य धर उन सभी लोगों के लिए इमोशनल नोट्स लिख रहे हैं,जिन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में योगदान दिया है.लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने विजय गांगुली की तारीफ की है.

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आदित्य धर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है, जिसमें फिल्म के चार्टबस्टर गानों के वायरल हुकस्टेप्स के पीछे के शख्स विजय गांगुली की जमकर तारीफ की है.
आदित्य धर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है, जिसमें फिल्म के चार्टबस्टर गानों के वायरल हुकस्टेप्स के पीछे के शख्स विजय गांगुली की जमकर तारीफ की है.
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विजय गांगुली टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के भाई हैं.उन्होंने धुरंधर के सॉन्ग शरारत में अपनी शानदार कोरियोग्राफी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आईं .ये गाना इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन गया.
विजय गांगुली टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के भाई हैं.उन्होंने धुरंधर के सॉन्ग शरारत में अपनी शानदार कोरियोग्राफी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आईं .ये गाना इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन गया.
Published at : 18 Apr 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Dhurandhar Vijay Ganguly

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