विजय गांगुली टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के भाई हैं.उन्होंने धुरंधर के सॉन्ग शरारत में अपनी शानदार कोरियोग्राफी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आईं .ये गाना इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन गया.