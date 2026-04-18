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'मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं था..'आदित्य धर को 'शरारत' पर नहीं था भरोसा, विजय गांगुली ने बदली सोच
फिल्ममेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.19 मार्च इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. अभी तक ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है.
धुरंधर 2 को मिल रहे प्यार और सक्सेस को देख आदित्य धर उन सभी लोगों के लिए इमोशनल नोट्स लिख रहे हैं,जिन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में योगदान दिया है.लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने विजय गांगुली की तारीफ की है.
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Published at : 18 Apr 2026 04:31 PM (IST)
Tags :Aditya Dhar Dhurandhar Vijay Ganguly
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प्रेम कुमारJournalist
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