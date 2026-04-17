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आदिती राव हैदरी ने पति को किया बर्थडे विश, खूब लुटाया प्यार, तस्वीरों में दिखा एक्ट्रेस का रोमांटिक अंदाज
Aditi Rao Hydari Post: अदिति राव हैदरी ने पति सिद्धार्थ के बर्थडे पर प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है. साथ ही उन्होंने अनदेखी तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन लिखा, जिसमें उनकी केमिस्ट्री साफ दिख रही है.
एक्ट्रेस अदिती राव हैदरी ने अपने पति सिद्धार्थ के बर्थडे पर खास अंदाज में उन्हें विश किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी कुछ अनदेखी और प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री और प्यार साफ नजर आती है. इन तस्वीरों के साथ अदिती ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे उस इंसान को, जो अपने हाथों की हथेली में सूरज थामे रखता है और उसकी रोशनी मुझ पर बिखेर देता है! तुम्हें, तुम्हारे सपनों को और हम दोनों को ढेर सारी ताकत और खुशियां, मेरे मैनिकॉर्न.'
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Published at : 17 Apr 2026 10:52 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Siddharth
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