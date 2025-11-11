एक्सप्लोरर
एक बार फिर दुल्हन बनीं अदिति राव हैदरी, गोल्डन लहंगे में दिए जबरदस्त पोज
Aditi Rao Hydari Bridal Look: एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने एक बार फिर दुल्हन के लुक में अपने फैंस का ध्यान खींचा है. गोल्डन लहंगे में उन्होंने बेहद खूबसूरत और जबरदस्त पोज दिए.
एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी एक बार फिर दुल्हन के लुक में नजर आई हैं, और इस बार उनका अंदाज़ पहले से भी ज्यादा रॉयल और ग्लैमरस है. डिज़ाइनर गौरव गुप्ता की ब्राइड के लिए अदिति ने गोल्डन लहंगा जबरदस्त पोज़ दिये है, जिसे देख फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए. उनके लुक में ट्रेडिशन और मॉडर्न टच का परफेक्ट ब्लेंड नजर आया. आइए देखते हैं अदिति राव हैदरी की ये लेटेस्ट तस्वीरें.
Published at : 11 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Gaurav Gupta
