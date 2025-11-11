एक बार फिर दुल्हन बनीं अदिति राव हैदरी, गोल्डन लहंगे में दिए जबरदस्त पोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक बार फिर दुल्हन बनीं अदिति राव हैदरी, गोल्डन लहंगे में दिए जबरदस्त पोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:53 PM (IST)
एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी एक बार फिर दुल्हन के लुक में नजर आई हैं, और इस बार उनका अंदाज़ पहले से भी ज्यादा रॉयल और ग्लैमरस है. डिज़ाइनर गौरव गुप्ता की ब्राइड के लिए अदिति ने गोल्डन लहंगा जबरदस्त पोज़ दिये है, जिसे देख फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए. उनके लुक में ट्रेडिशन और मॉडर्न टच का परफेक्ट ब्लेंड नजर आया. आइए देखते हैं अदिति राव हैदरी की ये लेटेस्ट तस्वीरें.

अदिति राव हैदरी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है. अदिति अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जहां उन्होंने एक बार फिर ब्राइडल लुक से सबका ध्यान खींचा.
दरअसल एक्ट्रेस का एक फोटोशूट सामने आया है जिसके लिए वो ब्राइडल लुक में सजी धजी नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने बेहद ही खूबसूरत हैवी वर्क व्हाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाला लहंगा पहना है.
लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए उन्होंने काफी स्टाइलिश ब्लाउस कैरी किया. जिसके साथ मैचिंग दुपट्टा भी लिया.
वहीं एक्ट्रेस की ज्वेलरी पर नजर डालें तो उन्होंने पर्ल्स वाला नेकलेस, इयरिंग्स, और ग्रीन स्टोन वाला मांगटिका कैरी करके लुक को और भी शाही टच दिया.
सटल मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल करके उन्होंने अपने इस ब्राइडल लुक को कंप्लीट किया है. एक्ट्रेस इस ब्राइडल लुक में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखी.
Published at : 11 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari Gaurav Gupta

बॉलीवुड फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

