अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार

अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार

Aditi Rao Hydari Birthday: अदिति राव हैदरी के बर्थडे पर हम आपको एक्ट्रेस कुछ बेहद दिलकश तस्वीरें दिखाने वाले हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Oct 2025 09:36 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Birthday: अदिति राव हैदरी के बर्थडे पर हम आपको एक्ट्रेस कुछ बेहद दिलकश तस्वीरें दिखाने वाले हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने अपना एक्टिंग करियर मलयालम फिल्म 'प्रजापति' से शुरू किया था. फिर बॉलीवुड में उन्होंने 'दिल्ली 6' के जरिए कदम रखा. लेकिन असली पहचान उन्हें 'रॉकस्टार' में रणबीर कपूर के साथ काम करके मिली. आज एक्ट्रेस बड़े पर्दे के साथ ओटीटी पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेर रही हैं.

1/8
अदिति राव हैदरी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं खूबसूरती से भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उनकी हर अदा पर लोग जान छिड़कते हैं.
अदिति राव हैदरी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं खूबसूरती से भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उनकी हर अदा पर लोग जान छिड़कते हैं.
2/8
अदिति रियल लाइफ में एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में उनके हर लुक में आपको रॉयल्टी ही नजर आएगी.
अदिति रियल लाइफ में एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में उनके हर लुक में आपको रॉयल्टी ही नजर आएगी.
3/8
एक्ट्रेस का जन्म हैदराबाद के एक शाही परिवार में हुआ था. एक्ट्रेस के परदादा हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो चाचा राज्यपाल रहे थे.
एक्ट्रेस का जन्म हैदराबाद के एक शाही परिवार में हुआ था. एक्ट्रेस के परदादा हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो चाचा राज्यपाल रहे थे.
4/8
लेकिन अदिति को हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. इसलिए उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड का रुख किया. आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
लेकिन अदिति को हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. इसलिए उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड का रुख किया. आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
5/8
अदिति ने 'पद्मावत' जैसी कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाया और लोगों के दिलों पर अपनी एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ी है.
अदिति ने ‘पद्मावत’ जैसी कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाया और लोगों के दिलों पर अपनी एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ी है.
6/8
वहीं जब एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में बिब्बोजान बनकर आई, तो हर किसी का दिल लूट ले गईं.
वहीं जब एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी’ में बिब्बोजान बनकर आई, तो हर किसी का दिल लूट ले गईं.
7/8
इस सीरीज में एक्ट्रेस ने सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स ही, गजब के डांस मूव्स से भी फैंस को अपना दीवाना बना लिया था.
इस सीरीज में एक्ट्रेस ने सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल्स ही, गजब के डांस मूव्स से भी फैंस को अपना दीवाना बना लिया था.
8/8
पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2024 में अदिति राव हैदरी ने एक्टर सिद्धार्थ से दूसरी शादी की है. दोनों अब अपनी लाइफ में काफी खुश भी हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2024 में अदिति राव हैदरी ने एक्टर सिद्धार्थ से दूसरी शादी की है. दोनों अब अपनी लाइफ में काफी खुश भी हैं.
Published at : 27 Oct 2025 09:36 PM (IST)
Embed widget