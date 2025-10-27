एक्सप्लोरर
अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार
Aditi Rao Hydari Birthday: अदिति राव हैदरी के बर्थडे पर हम आपको एक्ट्रेस कुछ बेहद दिलकश तस्वीरें दिखाने वाले हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने अपना एक्टिंग करियर मलयालम फिल्म 'प्रजापति' से शुरू किया था. फिर बॉलीवुड में उन्होंने 'दिल्ली 6' के जरिए कदम रखा. लेकिन असली पहचान उन्हें 'रॉकस्टार' में रणबीर कपूर के साथ काम करके मिली. आज एक्ट्रेस बड़े पर्दे के साथ ओटीटी पर भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेर रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 27 Oct 2025 09:36 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Bollywood
बॉलीवुड
8 Photos
अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार
बॉलीवुड
15 Photos
सतीश शाह प्रेयर मीट: बेबस दिखीं पत्नी मधु, रुपाली से शत्रुघ्न सिन्हा तक शामिल हुए ये स्टार्स
बॉलीवुड
7 Photos
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
बॉलीवुड
9 Photos
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की 10 तस्वीरें, सैयारा फेम अहान पांडे को देते हैं टक्कर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion