अदिति राव हैदरी के बर्थडे पर पति सिद्धार्थ ने लुटाया प्यार, कहा- 'मेरी बेस्टफ्रेंड और सबसे बड़ी ताकत'
Aditi Rao Hydari Birthday: पॉपुलर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर पति सिद्धार्थ ने उनके साथ कई रोमांटिक फोटोज शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.
एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस के पति सिद्धार्थ ने उनपर प्यार लुटाते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खास पोस्ट भी लिखा है.
Published at : 28 Oct 2025 10:22 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari Siddharth
