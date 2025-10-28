हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअदिति राव हैदरी के बर्थडे पर पति सिद्धार्थ ने लुटाया प्यार, कहा- 'मेरी बेस्टफ्रेंड और सबसे बड़ी ताकत'

अदिति राव हैदरी के बर्थडे पर पति सिद्धार्थ ने लुटाया प्यार, कहा- 'मेरी बेस्टफ्रेंड और सबसे बड़ी ताकत'

Aditi Rao Hydari Birthday: पॉपुलर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर पति सिद्धार्थ ने उनके साथ कई रोमांटिक फोटोज शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 10:25 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Birthday: पॉपुलर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर पति सिद्धार्थ ने उनके साथ कई रोमांटिक फोटोज शेयर करते हुए उन्हें विश किया है.

एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस के पति सिद्धार्थ ने उनपर प्यार लुटाते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खास पोस्ट भी लिखा है.

अदिति राव हैदरी का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. आज हसीना अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर उनके पति ने भी खूब प्यार लुटाया है.
साउथ के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी बीते साल शादी के बंधन में बंधे थे. इसके बाद से ही दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कपल की तस्वीरों को फैंस भी बहुत प्यार देते हैं.
सिद्धार्थ ने पत्नी पर प्यार लुटाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें दोनों ने रोमांटिक पोज दिया है. पोस्ट शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा- 'हर दिन के हर पल में मैं तुम्हे खुद में महसूस करता हूं. मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे बड़ी ताकत.'
लंबा–चौड़ा कैप्शन लिखते हुए अभिनेता ने अपनी पत्नी पर खूब प्यार बरसाया है. कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा- 'जन्म लेने के लिए थैंक्यू, इस लाइफ के लिए थैंक्यू. थैंक्यू मेरी ताकत, मेरी क्वीन.' अलग-अलग तस्वीरों के साथ एक्टर ने अदिति राव हैदरी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
कपल की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गई है और नेटीजंस भी दोनों की इस प्यार सी जोड़ी की बलाएं ले रहे हैं.
बता दें कि अदिति राव हैदरी अपने पति सिद्धार्थ संग हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं. लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने गुपचुप शादी कर ली. लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एक्ट्रेस की ये दूसरी शादी है.
रिपोर्ट्स की मानें तो अदिति ने 21 साल की उम्र में सत्यदीप मिश्रा संग शादी कर ली थी लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया. 2013 में उनका तलाक हो गया और अब वो साउथ के पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ संग अपना जीवन एंजॉय करती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 10:22 PM (IST)
