लंबा–चौड़ा कैप्शन लिखते हुए अभिनेता ने अपनी पत्नी पर खूब प्यार बरसाया है. कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा- 'जन्म लेने के लिए थैंक्यू, इस लाइफ के लिए थैंक्यू. थैंक्यू मेरी ताकत, मेरी क्वीन.' अलग-अलग तस्वीरों के साथ एक्टर ने अदिति राव हैदरी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.