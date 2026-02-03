एक्सप्लोरर
'गलतियां बोझ नहीं, सीख हैं', मोना सिंह ने साझा किया जिंदगी जीने का मंत्र
मोना सिंह ने टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख किया. हाल ही में उन्हें सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 में उनकी पत्नी की भूमिका में देखा गया.
मोना सिंह टीवी का वो नाम है जिसने बेहद कम उम्र में अपने एक्टिंग और किरदार से लोगों का दिल जीता है. चाहे वो जस्सी जैसी कोई नहीं में जस्सी का किरदार हो या क्या हुआ तेरा वादा में मोना का किरदार हो. उन्होंने सारे किरदार बखुबी निभाए हैं. इन दिनों बॉर्डर 2 में अपने रोल को लेकर चर्चा में छाई मोना ने जिंदगी जीने के तरीको को लोगों के सामने रखा है.
Published at : 03 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Mona Singh
