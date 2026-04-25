एक्सप्लोरर
मां का हाथ थामे एपरपोर्ट पर स्पॉट हुईं काजोल, व्हीलचेयर पर बैठी दिखीं तनुजा
Kajol With Her Mother: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनकी मां तनुजा भी उनके साथ मौजूद थीं. मां-बेटी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस काजोल अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. उन्हें हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस के साथ उनकी मां और दिग्गज अदाकारा तनुजा मौजूद थीं. इस दौरान तनुजा व्हीलचेयर पर बैठी नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना
बॉलीवुड
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग
बॉलीवुड
9 Photos
लग्जरी गाड़ियां, 4 आलीशान अपार्टमेंट्स, करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं मोटी रकम
बॉलीवुड
7 Photos
बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात
बॉलीवुड
7 Photos
फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, करोड़ों की कमाई करते हैं वरुण धवन, जानिए नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
ननद-भाभी की क्यूट जोड़ी, अर्जुन तेंदुलकर की नई नवेली दुल्हनिया संग बेस्ट बॉन्ड शेयर करती हैं बहन सारा, देखिए फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कियारा आडवाणी को फैन ने की थी गले लगाने की कोशिश, बॉडीगार्ड का खुलासा
मनोरंजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के इस कलाकार ने कहा शो को अलविदा, अभिरा ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
मनोरंजन
'भाबीजी घर पर हैं' की गोरी मैम संग मुंबई में हुई दिल दहला देने वाली घटना, एक्ट्रेस का छलका दर्द
मनोरंजन
संजय दत्त फिर बल्लू बन बड़े पर्दे पर मचाएंगे आतंक, बोले-जेल में मिला खलनायक के सीक्वल का आइडिया
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
भावेष पाण्डेय
Opinion