एक्सप्लोरर
Filmfare Awards: किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर
Filmfare Awards: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने ऑडियंस को अपनी अदाकारी से इंप्रेस किया. जानें उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं.
बॉलीवुड के सभी कलाकार अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. बीते कई सालों से हिंदी सिनेमा ने कई दिग्गजों को देखा जिनका बॉलीवुड में अहम योगदान रहा. आज हम उन सितारों पर गौर करेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 11 Oct 2025 09:21 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर
बॉलीवुड
10 Photos
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही
बॉलीवुड
7 Photos
क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'तालिबान के लिए महिलाएं इंसान नहीं', महिला पत्रकारों की 'नो एंट्री' पर भड़कीं तस्लीमा नसरीन
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
क्रिकेट
शुभमन गिल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कोच गौतम गंभीर, दिल्ली टेस्ट के बीच बयान देकर चौंकाया
टेलीविजन
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion