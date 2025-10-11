हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडFilmfare Awards: किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर

Filmfare Awards: किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर

Filmfare Awards: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने ऑडियंस को अपनी अदाकारी से इंप्रेस किया. जानें उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 09:21 PM (IST)
Filmfare Awards: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने ऑडियंस को अपनी अदाकारी से इंप्रेस किया. जानें उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं.

बॉलीवुड के सभी कलाकार अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. बीते कई सालों से हिंदी सिनेमा ने कई दिग्गजों को देखा जिनका बॉलीवुड में अहम योगदान रहा. आज हम उन सितारों पर गौर करेंगे जिनके पास सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड हैं.

1/9
बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने 1944 में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद लगातार कई दशकों तक दिवगंत अभिनेता ने ऑडियंस को एंटरटेन किया. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता को 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने 1944 में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद लगातार कई दशकों तक दिवगंत अभिनेता ने ऑडियंस को एंटरटेन किया. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया आईएमडीबी के रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता को 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
2/9
इस लिस्ट के दूसरे नंबर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का नाम शुमार है. अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवाना' से की थी. आज भी किंग खान इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अभी तक शाहरुख खान को 8 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है.
इस लिस्ट के दूसरे नंबर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का नाम शुमार है. अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवाना' से की थी. आज भी किंग खान इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अभी तक शाहरुख खान को 8 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है.
3/9
लिस्ट के तीसरे नंबर पर रानी मुखर्जी का नाम शुमार हैं. 1997 में उन्होंने राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में अपने पहला कदम रखा था. आईएमडीबी के रिपोर्ट के अनुसार हसीना को अब तक 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं.
लिस्ट के तीसरे नंबर पर रानी मुखर्जी का नाम शुमार हैं. 1997 में उन्होंने राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में अपने पहला कदम रखा था. आईएमडीबी के रिपोर्ट के अनुसार हसीना को अब तक 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं.
4/9
काजोल भी बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी. अब काजोल बॉलीवुड के अलावा ओटीटी पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर रही हैं. अदाकारा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से 6 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है.
काजोल भी बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी. अब काजोल बॉलीवुड के अलावा ओटीटी पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर रही हैं. अदाकारा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से 6 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है.
5/9
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी लगातार अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. 82 की उम्र में भी अभिनेता इंडस्ट्री में एक्टिव और आज भी उनकी एनर्जी लोगों को हैरान कर देती हैं. बता दें, अभी तक 5 बार अमिताभ बच्चन को फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है.
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी लगातार अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. 82 की उम्र में भी अभिनेता इंडस्ट्री में एक्टिव और आज भी उनकी एनर्जी लोगों को हैरान कर देती हैं. बता दें, अभी तक 5 बार अमिताभ बच्चन को फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया है.
6/9
आलिया भट्ट की गिनती अब बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है. करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हसीना ने पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया है. आईएमडीबी के अनुसार आलिया भट्ट की 5 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
आलिया भट्ट की गिनती अब बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होती है. करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हसीना ने पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया है. आईएमडीबी के अनुसार आलिया भट्ट की 5 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
7/9
ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर दोनों ने ही बॉलीवुड में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. दोनों की फैन फॉलोविंग भी तगड़ी है. बॉलीवुड के इन दोनों टैलेंटेड एक्टर्स को 4 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर दोनों ने ही बॉलीवुड में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. दोनों की फैन फॉलोविंग भी तगड़ी है. बॉलीवुड के इन दोनों टैलेंटेड एक्टर्स को 4 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
8/9
लिस्ट के अगले नंबर पर माधुरी दीक्षित और दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी का नाम शामिल है. दोनों ने 4 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है.
लिस्ट के अगले नंबर पर माधुरी दीक्षित और दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी का नाम शामिल है. दोनों ने 4 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है.
9/9
इसके साथ ही दीपिका पादुकोण और विद्या बालन ने भी फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है. बॉलीवुड की दोनों खूबसूरत एक्ट्रेसेस को 3 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
इसके साथ ही दीपिका पादुकोण और विद्या बालन ने भी फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया है. बॉलीवुड की दोनों खूबसूरत एक्ट्रेसेस को 3 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
Published at : 11 Oct 2025 09:21 PM (IST)
