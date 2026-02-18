गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात एक्टर के मामा के घर पर हुई थी. दरअसल सुनीता आहूजा की बड़ी बहन गोविंदा के मामा आनंद सिंह की पत्नी हैं. बता दें उस दौरान एक्टर तीन साल तक अपने मामा के घर रहे थे.