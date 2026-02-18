हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडGovida-Sunita Love Story: क्लासरूम से मंडप तक! 9वीं में हुआ प्यार, चिट्ठी ने करा दी गोविंदा और सुनीता की शादी

Govida-Sunita Love Story: क्लासरूम से मंडप तक! 9वीं में हुआ प्यार, चिट्ठी ने करा दी गोविंदा और सुनीता की शादी

Govinda And Sunita Love Story: बॉलीवुड के हीरो नंबर कहे जाने वाले गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Govinda And Sunita Love Story: बॉलीवुड के हीरो नंबर कहे जाने वाले गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.

गोविंदा और सुनीता के बीच इन दिनों काफी विवाद देखने को मिल रहा है. लेकिन, हमेशा से ऐसा नहीं था. जी हां, इस कपल की लव स्टोरी बेहद ही फिल्मी रही है.

1/7
गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात एक्टर के मामा के घर पर हुई थी. दरअसल सुनीता आहूजा की बड़ी बहन गोविंदा के मामा आनंद सिंह की पत्नी हैं. बता दें उस दौरान एक्टर तीन साल तक अपने मामा के घर रहे थे.
गोविंदा और सुनीता की पहली मुलाकात एक्टर के मामा के घर पर हुई थी. दरअसल सुनीता आहूजा की बड़ी बहन गोविंदा के मामा आनंद सिंह की पत्नी हैं. बता दें उस दौरान एक्टर तीन साल तक अपने मामा के घर रहे थे.
2/7
इस दौरान सुनीता अक्सर अपनी बहन और जीजू से मिलने आया-जाया करती थीं. उस वक्त सुनीता 9वीं क्लास में थीं और गोविंदा बी.कॉम के लास्ट ईयर में थे. दोनों की आपस में नहीं बनती थी और अक्सर लड़ाई होती रहती थी.
इस दौरान सुनीता अक्सर अपनी बहन और जीजू से मिलने आया-जाया करती थीं. उस वक्त सुनीता 9वीं क्लास में थीं और गोविंदा बी.कॉम के लास्ट ईयर में थे. दोनों की आपस में नहीं बनती थी और अक्सर लड़ाई होती रहती थी.
Published at : 18 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
विक्रांत मैसी ने चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार, शेयर की स्पेशल फोटोज
विक्रांत मैसी ने चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार, शेयर की स्पेशल फोटोज
मनोरंजन
‘बिग बॉस 15’ में सबसे बड़ी फीस लेकर रचा इतिहास? करण कुंद्रा बोले – ‘कोई कंटेस्टेंट…’
‘बिग बॉस 15’ में सबसे बड़ी फीस लेकर रचा इतिहास? करण कुंद्रा ने किया बड़ा खुलासा
मनोरंजन
'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार
'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार
मनोरंजन
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget