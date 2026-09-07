इवेंट में बहू-बेटी संग पहुंचीं नीता अंबानी, सोनम-जेनेलिया ने भी बटोरीं लाइमलाइट

इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी दोनों बहुएं राधिका और श्लोका और बेटी ईशा संग पहुंची थी. तीनों का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला. वहीं नीता अंबानी रेड साड़ी में हमेशा की तरह बला की खूबसूरत लग रही थीं.