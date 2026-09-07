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इवेंट में बहू-बेटी संग पहुंचीं नीता अंबानी, सोनम-जेनेलिया ने भी बटोरीं लाइमलाइट
अबू जानी और संदीप खोसला के 40 साल पूरे होने के जश्न में फिल्मी जगत के सितारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी बहू और बेटी संग शामिल हुई थी.
डिजाइर अबू जानी और संदीप खोसला ने फैशन इंडस्ट्री में 40 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर मुंबई में बीती शाम शानदार इवेंट रखा गया, जिसमें कई फिल्मी सितारे शामिल हुए. सोनम कपूर से लेकर रितेश- जेनेलिया ने पार्टी में चार चांद लगा दिए.
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Published at : 07 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
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एबीपी लाइव डेस्क
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