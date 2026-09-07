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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइवेंट में बहू-बेटी संग पहुंचीं नीता अंबानी, सोनम-जेनेलिया ने भी बटोरीं लाइमलाइट

इवेंट में बहू-बेटी संग पहुंचीं नीता अंबानी, सोनम-जेनेलिया ने भी बटोरीं लाइमलाइट

अबू जानी और संदीप खोसला के 40 साल पूरे होने के जश्न में फिल्मी जगत के सितारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी बहू और बेटी संग शामिल हुई थी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Sep 2026 04:36 PM (IST)
अबू जानी और संदीप खोसला के 40 साल पूरे होने के जश्न में फिल्मी जगत के सितारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी बहू और बेटी संग शामिल हुई थी.

डिजाइर अबू जानी और संदीप खोसला ने फैशन इंडस्ट्री में 40 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर मुंबई में बीती शाम शानदार इवेंट रखा गया, जिसमें कई फिल्मी सितारे शामिल हुए. सोनम कपूर से लेकर रितेश- जेनेलिया ने पार्टी में चार चांद लगा दिए.

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इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी दोनों बहुएं राधिका और श्लोका और बेटी ईशा संग पहुंची थी. तीनों का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला. वहीं नीता अंबानी रेड साड़ी में हमेशा की तरह बला की खूबसूरत लग रही थीं.
इवेंट में नीता अंबानी भी अपनी दोनों बहुएं राधिका और श्लोका और बेटी ईशा संग पहुंची थी. तीनों का बेहद ही स्टाइलिश लुक देखने को मिला. वहीं नीता अंबानी रेड साड़ी में हमेशा की तरह बला की खूबसूरत लग रही थीं.
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दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी इस इवेंट में पहुंचीं थी. इस दौरान वो व्हाइट कलर के फ्लॉवर प्रिंट आउटफिट में नजर आईं. 69 की उम्र में उनका अंदाज देख फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी इस इवेंट में पहुंचीं थी. इस दौरान वो व्हाइट कलर के फ्लॉवर प्रिंट आउटफिट में नजर आईं. 69 की उम्र में उनका अंदाज देख फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
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बॉलीवुड के लवेबल कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया ने पार्टी में चार चांद लगा दिए. जहां जेनेलिया ऑफ व्हाइट कलर के सूट में खूबसूरत लग रही थी, वहीं रितेश डैशिंग लुक में दिखें.
बॉलीवुड के लवेबल कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया ने पार्टी में चार चांद लगा दिए. जहां जेनेलिया ऑफ व्हाइट कलर के सूट में खूबसूरत लग रही थी, वहीं रितेश डैशिंग लुक में दिखें.
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इवेंट में दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने एम्बेलिश्ड गोल्ड मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी.
इवेंट में दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा का काफी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने एम्बेलिश्ड गोल्ड मिनी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी.
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इवेंट में एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी शामिल होकर रौनक बढ़ाई. वो व्हाइट कलर के अनारलकी सूट में काफी ब्यूटीफुल लग रही थीं.
इवेंट में एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी शामिल होकर रौनक बढ़ाई. वो व्हाइट कलर के अनारलकी सूट में काफी ब्यूटीफुल लग रही थीं.
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एक्टर अली फजल ने भी अपनी ऋचा चड्ढा संग इवेंट में शिरकत की. इस दौरान कपल काफी कैजुअल और कूल लुक में नजर आया. दोनों से साथ में पोज भी दिए हैं.
एक्टर अली फजल ने भी अपनी ऋचा चड्ढा संग इवेंट में शिरकत की. इस दौरान कपल काफी कैजुअल और कूल लुक में नजर आया. दोनों से साथ में पोज भी दिए हैं.
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नीतू कपूर में भी इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो बेज कलर के स्टाइलिश आउटफिट में दिखीं. उन्होंने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.
नीतू कपूर में भी इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो बेज कलर के स्टाइलिश आउटफिट में दिखीं. उन्होंने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.
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वहीं कुशा कापिला भी इवेंट में काफी क्लासी और ग्लैमरस लुक में स्पॉट हुईं. उन्होंने मल्टीकलर का हैवी गाउन पहना था.
वहीं कुशा कापिला भी इवेंट में काफी क्लासी और ग्लैमरस लुक में स्पॉट हुईं. उन्होंने मल्टीकलर का हैवी गाउन पहना था.
Published at : 07 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor

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