अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने सबसे पहले एक साथ 2000 में रिलीज हुई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में काम किया था. हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप रही थी. लेकिन बाद में दोनों ने गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई.