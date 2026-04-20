हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनकली रिंग से लेकर 75 लाख की साड़ी तक, जानें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव लाइफ से जुड़े ये मजेदार किस्से

नकली रिंग से लेकर 75 लाख की साड़ी तक, जानें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव लाइफ से जुड़े ये मजेदार किस्से

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल में से एक माने जाते हैं. ये कपल आज जानी 20 अप्रैल को अपनी 19वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें..

By : अनुराधा राज  | Updated at : 20 Apr 2026 05:23 PM (IST)
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल में से एक माने जाते हैं. ये कपल आज जानी 20 अप्रैल को अपनी 19वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें..

ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन के संग 20 अप्रैल 2007 में शादी की थी. इनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं. फिर भी इस कपल से जुड़ी हर एक बात को जानने के लिए फैंस बेताब नजर आते हैं.

1/7
अभिषेक बच्चन से जब पहली बार ऐश्वर्या राय की मुलाकात हुई थी, तब वो एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं. वहीं, अभिषेक प्रोडक्शन बॉय हुआ करते थे. दोनों की मुलाकार और प्यार हो गया के सेट पर हुई थी.
अभिषेक बच्चन से जब पहली बार ऐश्वर्या राय की मुलाकात हुई थी, तब वो एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं. वहीं, अभिषेक प्रोडक्शन बॉय हुआ करते थे. दोनों की मुलाकार और प्यार हो गया के सेट पर हुई थी.
2/7
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने सबसे पहले एक साथ 2000 में रिलीज हुई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में काम किया था. हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप रही थी. लेकिन बाद में दोनों ने गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने सबसे पहले एक साथ 2000 में रिलीज हुई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में काम किया था. हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप रही थी. लेकिन बाद में दोनों ने गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
Published at : 20 Apr 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bachchan Aishwarya Rai

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Bhooth Bangla BO Day 4 Live: 'भूत बंगला' मंडे टेस्ट में पास होगी या फेल? शाम 5 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
Live: 'भूत बंगला' मंडे टेस्ट में पास होगी या फेल? जानें शाम 5 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
'मुझे और मेरी मां को गालियां...', नमाज के फायदे बता ट्रोल हुईं नमिता थापर, अब दिया करारा जवाब
'मुझे और मेरी मां को गालियां...', नमाज के फायदे बता ट्रोल हुईं नमिता थापर, अब दिया करारा जवाब
मनोरंजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुई निखिल शर्मा की एंट्री, बोले- 'ये सिर्फ एक शो नहीं..'
मनोरंजन
OTT पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
OTT पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
Advertisement

वीडियोज

Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
क्रिकेट
बाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Results
JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
एग्रीकल्चर
Aloe Vera Farming Tips: ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती, 1 हेक्टेयर में होगी 10 लाख तक की कमाई
ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती, 1 हेक्टेयर में होगी 10 लाख तक की कमाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget