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नकली रिंग से लेकर 75 लाख की साड़ी तक, जानें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव लाइफ से जुड़े ये मजेदार किस्से
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल में से एक माने जाते हैं. ये कपल आज जानी 20 अप्रैल को अपनी 19वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें..
ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन के संग 20 अप्रैल 2007 में शादी की थी. इनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं. फिर भी इस कपल से जुड़ी हर एक बात को जानने के लिए फैंस बेताब नजर आते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 05:23 PM (IST)
Tags :Abhishek Bachchan Aishwarya Rai
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प्रेम कुमारJournalist
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