फिल्मों के अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो हसीना 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स का फेस बन उनकी पब्लिसिटी कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कई एल्बम्स में भी काम किया है. इतने सफल करियर को बीच में ही छोड़ उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अब अपना ज्यादातर टाइम वो फैमिली के साथ ही स्पेंड करती हैं.