Birthday Special: डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें इंडस्ट्री से दूर अब कहां गायब हैं आरती छाबड़िया

Birthday Special: डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें इंडस्ट्री से दूर अब कहां गायब हैं आरती छाबड़िया

Aarti Chhabria Birthday: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आरती छाबड़िया अब इंडस्ट्री को गुडबाय कह चुकी हैं. पहली ही फिल्म ने उनकी किस्मत चमका दी. जानें अब कहां गायब हैं हसीना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 09:01 PM (IST)
Aarti Chhabria Birthday: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आरती छाबड़िया अब इंडस्ट्री को गुडबाय कह चुकी हैं. पहली ही फिल्म ने उनकी किस्मत चमका दी. जानें अब कहां गायब हैं हसीना.

आरती छाबड़िया ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया. पहली ही फिल्म से उनकी पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर पहुंच गई. कल यानी 21 नवंबर को हसीना अपना जन्मदिन मनाएंगी. इस मौके पर जानिए इंडस्ट्री से दूर अब क्या करती हैं आरती छाबड़िया.

आरती छाबड़िया 21 नवंबर को अपना 43 वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. अपनी डेब्यू फिल्म 'लज्जा' से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई. इसके साथ ही इसी फिल्म ने उन्हें दर्शकों के बीच इतना पॉपुलर कर दिया कि वो रातों रात स्टार बन गईं.
उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान तो बनाई ही इसके अलावा विज्ञापनों में भी उन्होंने अपने दिलकश अदाओं से सबको अपना दीवाना बना लिया. कल एक्ट्रेस 43 साल की हो जाएंगी. इसी मौके पर हम उनके करियर पर एक नजर डालने वाले हैं.
'आवारा पागल दीवाना', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'हे बेबी', 'पार्टनर' समेत कई फिल्मों में उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस दिखाए. सभी फिल्मों में उनकी एक्टिंग स्किल्स को देख ऑडियंस ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी. मगर अब आरती छाबड़िया फिल्मों इंडस्ट्री से संन्यास ले चुकी हैं. भले वो फिल्मी पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं.
अपने नए पोस्ट्स से वो हमेशा ही फैंस को अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हैं. इसके अलावा आरती छाबड़िया अपने अलग–अलग आउटफिट्स और दिलकश अदाओं से फैंस का दिल चुरा ले जाती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी गजब की फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है जो आरती के एक झलक को बेकरार रहते हैं.
फिल्मों के अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो हसीना 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स का फेस बन उनकी पब्लिसिटी कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कई एल्बम्स में भी काम किया है. इतने सफल करियर को बीच में ही छोड़ उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अब अपना ज्यादातर टाइम वो फैमिली के साथ ही स्पेंड करती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अदाकारा ने 2018 में टैक्स कंसल्टेंट विशारद बीडासी संग गुपचुप तरीके से शादी रचाई और इंडस्ट्री से खुद को अलग कर लिया. अब वो अपने पति और परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हैं. 41 की उम्र में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और अब कपल साथ में अपना लाइफ खूब एंजॉय करते हैं.
लेकिन आरती छाबड़िया के लिए मां बनने आसान नहीं था उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो मिसकैरिज का भी दर्द झेल चुकी हैं. इसके बाद अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा और फाइनली 41 की उम्र में उन्होंने कंसीव किया. अब इंडस्ट्री दूर आरती ट्रैवल, वेलनेस और फैशन के विडियोज बनाकर खूब कमाई करती हैं.
Published at : 20 Nov 2025 09:01 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

