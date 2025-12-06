हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, विंटर लुक में दिखे आमिर खान, रकुल और हरनाज संधू का स्टाइलिश अंदाज देख आहें भरेंगे

Bollywood Celebs At Airport: बॉलुवीड के तमाम सेलेब्स हर दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट होते रहते हैं. शनिवार की सुबह भी कई सेलिब्रिटी एक से बढ़कर एक लुक में एयरपोर्ट पर नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 12:40 PM (IST)
शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर सितारों का मेला लग गया. आमिर खान से लेकर रकुल प्रीत सिंग तक तमाम सितारे काफी स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/8
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
2/8
आमिर खान इस दौरान विंटर लुक में दिखे. उन्होंने ग्रे कलर की स्वेटशर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पेयर किया था और वे काफी डैशिंग लग रहे थे.
3/8
वहीं रकुल प्रीत सिंह भी एयरपोर्ट पर काफी अट्रैक्टिव लुक में दिखीं.
4/8
रकुल ने इस दौरान डेनिम आउटफिट पहना था और सन ग्लासेस लगाए हुए थे. मिनिमल मेकअप लुक में भी एक्ट्रेस काफी प्यारी लग रही थीं. रकुल ने इस दौरान पैप्स को भी खूब पोज दिए.
5/8
कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस भी शनिवार की सुबह एयरपोर्ट पर डैशिंग लुक में दिखे.
6/8
टेरेंस ने ब्लैक टीशर्ट के साथ व्हाइट जैकेट और जींस पहनी थी.
7/8
वहीं बागी 4 एक्ट्रेस हरनाज संधू भी शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर काफी कातिलाना अंदाज में नजर आईं.
8/8
हरनाज ने ब्लू डेनिम के साथ व्हाइट टॉप और ब्लैक लेदर की जैकेट पेयर की थी. एक्ट्रेस ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए गजब ढा रही थीं. उन्होंने पैप्स के लिए एयरपोर्ट पर जमकर तस्वीरें क्लिक कराई.
Published at : 06 Dec 2025 12:37 PM (IST)
