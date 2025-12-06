एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, विंटर लुक में दिखे आमिर खान, रकुल और हरनाज संधू का स्टाइलिश अंदाज देख आहें भरेंगे
Bollywood Celebs At Airport: बॉलुवीड के तमाम सेलेब्स हर दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट होते रहते हैं. शनिवार की सुबह भी कई सेलिब्रिटी एक से बढ़कर एक लुक में एयरपोर्ट पर नजर आए.
शनिवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर सितारों का मेला लग गया. आमिर खान से लेकर रकुल प्रीत सिंग तक तमाम सितारे काफी स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 Dec 2025 12:37 PM (IST)
बॉलीवुड
