गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘न रिटर्न, न एक्सचेंज’, आदर जैन ने अलेखा आडवाणी संग डेढ़ साल बाद रजिस्टर कराई मैरिज, देखें तस्वीरें

‘न रिटर्न, न एक्सचेंज’, आदर जैन ने अलेखा आडवाणी संग डेढ़ साल बाद रजिस्टर कराई मैरिज, देखें तस्वीरें

रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पत्नी अलेखा आडवाणी के साथ शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पत्नी अलेखा आडवाणी के साथ शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है.

रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन ने जनवरी 2025 में अलेखा आडवाणी से धूमधाम से शादी की थी. दोनों ने गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसमें कपूर खानदान के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. गोवा में व्हाइट वेडिंग के बाद आदर और अलेखा ने फरवरी 2025 में मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे. अब शादी के करीब डेढ़ साल बाद अलेखा और आदर ने अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया है.

1/9
रीमा जैन के बेटे आदर जैन ने अलेखा आडवाणी के साथ अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लिया है. कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं.
रीमा जैन के बेटे आदर जैन ने अलेखा आडवाणी के साथ अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लिया है. कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं.
2/9
तस्वीरों के साथ कपल ने एक मजेदार कैप्शन भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'ट्रायल पीरियड: खत्म. न कोई रिटर्न, न कोई एक्सचेंज और न ही वापस लेने का कोई ऑप्शन! अब आधिकारिक तौर पर मिस्टर और मिसेज जैन.'
तस्वीरों के साथ कपल ने एक मजेदार कैप्शन भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'ट्रायल पीरियड: खत्म. न कोई रिटर्न, न कोई एक्सचेंज और न ही वापस लेने का कोई ऑप्शन! अब आधिकारिक तौर पर मिस्टर और मिसेज जैन.'
3/9
इसके साथ दोनों ने गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करते हुए आगे लिखा, 'आखिरकार अपने पसंदीदा इंसान के साथ इसे कानूनी तौर पर भी पक्का कर लिया. गणपति बप्पा, हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्रिया.'
इसके साथ दोनों ने गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करते हुए आगे लिखा, 'आखिरकार अपने पसंदीदा इंसान के साथ इसे कानूनी तौर पर भी पक्का कर लिया. गणपति बप्पा, हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्रिया.'
4/9
तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. कपल की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आ रही है. पोस्ट सामने आने के बाद फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी दोनों को शादी की बधाई दे रहे हैं.
तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. कपल की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आ रही है. पोस्ट सामने आने के बाद फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी दोनों को शादी की बधाई दे रहे हैं.
5/9
सामने आई तस्वीरों में अलेखा रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी क्रिस्टल बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियों के साथ कंप्लीट किया है.
सामने आई तस्वीरों में अलेखा रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी क्रिस्टल बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियों के साथ कंप्लीट किया है.
6/9
अलेखा ने मिनिमल मेकअप किया हुआ है और बालों को खुला रखा है. साथ ही, उन्होंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी से अपने लुक को और खास बनाया है.
अलेखा ने मिनिमल मेकअप किया हुआ है और बालों को खुला रखा है. साथ ही, उन्होंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी से अपने लुक को और खास बनाया है.
7/9
वहीं, आदर रेड कलर का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने व्हाइट पैंट के साथ पेयर किया है. उनका लुक काफी सिंपल और एलिगेंट लग रहा है.
वहीं, आदर रेड कलर का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने व्हाइट पैंट के साथ पेयर किया है. उनका लुक काफी सिंपल और एलिगेंट लग रहा है.
8/9
बता दें कि आदर जैन, दिवंगत अभिनेता राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं. वो करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर के कजिन हैं.
बता दें कि आदर जैन, दिवंगत अभिनेता राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं. वो करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर के कजिन हैं.
9/9
आदर जैन इससे पहले एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में थे. तारा ने नवंबर 2023 में आदर के साथ अपने ब्रेकअप को कंफर्म किया था. इसी साल आदर ने अलेखा आडवाणी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था.
आदर जैन इससे पहले एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में थे. तारा ने नवंबर 2023 में आदर के साथ अपने ब्रेकअप को कंफर्म किया था. इसी साल आदर ने अलेखा आडवाणी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था.
Published at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Aadar Jain Alekha Advani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन
2,490 करोड़ के नुकसान के बाद भी सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान
मनोरंजन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
मनोरंजन
अमीरी की रेस से बाहर हुए जूही चावला और करण जौहर, M3M Hurun Rich List में बड़ा उलटफेर
हुरुन रिच लिस्ट में बड़ा उलटफेर, अमीरी की रेस से बाहर हुए जूही चावला और करण जौहर
मनोरंजन
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
क्रिकेट
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget