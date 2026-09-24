सामने आई तस्वीरों में अलेखा रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने लुक को गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी क्रिस्टल बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियों के साथ कंप्लीट किया है.