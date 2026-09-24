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‘न रिटर्न, न एक्सचेंज’, आदर जैन ने अलेखा आडवाणी संग डेढ़ साल बाद रजिस्टर कराई मैरिज, देखें तस्वीरें
रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने पत्नी अलेखा आडवाणी के साथ शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है.
रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन ने जनवरी 2025 में अलेखा आडवाणी से धूमधाम से शादी की थी. दोनों ने गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसमें कपूर खानदान के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. गोवा में व्हाइट वेडिंग के बाद आदर और अलेखा ने फरवरी 2025 में मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे. अब शादी के करीब डेढ़ साल बाद अलेखा और आदर ने अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया है.
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Published at : 24 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :Aadar Jain Alekha Advani
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