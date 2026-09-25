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खूबसूरती और स्टाइल से छाई बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेसेस ,जानें कैसे शुरू हुआ फिल्मी सफर
आलिया , दीपिका , प्रियंका , नयनतारा, रश्मिका , कियारा और श्रद्धा ने अलग-अलग फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की और अपनी खूबसूरती, स्टाइल और शानदार काम से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई.
फिल्मों से शुरुआत कर इन एक्ट्रेसेस ने खूबसूरती, स्टाइल और शानदार अभिनय के दम पर कई यादगार किरदार निभाए और बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए.
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Published at : 25 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :Bollywood
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