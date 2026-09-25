खूबसूरती और स्टाइल से छाई बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेसेस ,जानें कैसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

आलिया भट्ट अपनी प्यारी मुस्कान , सादगी और खूबसूरत अंदाज़ से हर लुक में बेहद खास और खूबसूरत नज़र आती है. उन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा और आज अपनी कई शानदार फिल्मों के साथ नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुकी है.