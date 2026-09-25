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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती और स्टाइल से छाई बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेसेस ,जानें कैसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

खूबसूरती और स्टाइल से छाई बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेसेस ,जानें कैसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

आलिया , दीपिका , प्रियंका , नयनतारा, रश्मिका , कियारा और श्रद्धा ने अलग-अलग फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की और अपनी खूबसूरती, स्टाइल और शानदार काम से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 25 Sep 2026 10:00 AM (IST)
आलिया , दीपिका , प्रियंका , नयनतारा, रश्मिका , कियारा और श्रद्धा ने अलग-अलग फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की और अपनी खूबसूरती, स्टाइल और शानदार काम से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई.

फिल्मों से शुरुआत कर इन एक्ट्रेसेस ने खूबसूरती, स्टाइल और शानदार अभिनय के दम पर कई यादगार किरदार निभाए और बड़े अवॉर्ड भी अपने नाम किए.

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आलिया भट्ट अपनी प्यारी मुस्कान , सादगी और खूबसूरत अंदाज़ से हर लुक में बेहद खास और खूबसूरत नज़र आती है. उन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा और आज अपनी कई शानदार फिल्मों के साथ नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुकी है.
आलिया भट्ट अपनी प्यारी मुस्कान , सादगी और खूबसूरत अंदाज़ से हर लुक में बेहद खास और खूबसूरत नज़र आती है. उन्होंने 2012 में स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा और आज अपनी कई शानदार फिल्मों के साथ नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुकी है.
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दीपिका पादुकोण अपनी खूबसूरती, स्टाइल और शानदार लुक्स से हमेशा खास नजर आती हैं. उन्होंने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखा और अब तक तीन फ़िल्म्फरे अवार्ड्स जीत चुकी हैं.
दीपिका पादुकोण अपनी खूबसूरती, स्टाइल और शानदार लुक्स से हमेशा खास नजर आती हैं. उन्होंने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखा और अब तक तीन फ़िल्म्फरे अवार्ड्स जीत चुकी हैं.
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प्रियंका चोपड़ा अपनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और स्टाइल से हर लुक में बेहद ही खूबसूरत लगती हैं. उन्होंने 2003 में द हीरो से बॉलीवुड में कदम रखा और 2010 में फैशन के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता हैं.
प्रियंका चोपड़ा अपनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और स्टाइल से हर लुक में बेहद ही खूबसूरत लगती हैं. उन्होंने 2003 में द हीरो से बॉलीवुड में कदम रखा और 2010 में फैशन के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता हैं.
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नयनतारा अपनी सादगी, खूबसूरत आंखों और एलिगेंट स्टाइल से हर लुक में बहुत खूबसूरत लगती हैं. उन्होंने 2003 में मनसिनक्करे से एक्टिंग की शुरुआत की और अपने शानदार काम के लिए 5 फ़िल्म्फरे अवार्ड्स साउथ भी जीते हैं.
नयनतारा अपनी सादगी, खूबसूरत आंखों और एलिगेंट स्टाइल से हर लुक में बहुत खूबसूरत लगती हैं. उन्होंने 2003 में मनसिनक्करे से एक्टिंग की शुरुआत की और अपने शानदार काम के लिए 5 फ़िल्म्फरे अवार्ड्स साउथ भी जीते हैं.
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रश्मिका मंदाना की प्यारी मुस्कान, नेचुरल ब्यूटी और स्टाइलिश लुक्स उन्हें हर बार बेहद खास और खूबसूरत बनाती है. उन्होंने 2016 में किरिक पार्टी से अपनी एक्टिंग का सफर शुरू करा और अपने काम के लिए कई अवॉर्ड भी जीत चुकी है.
रश्मिका मंदाना की प्यारी मुस्कान, नेचुरल ब्यूटी और स्टाइलिश लुक्स उन्हें हर बार बेहद खास और खूबसूरत बनाती है. उन्होंने 2016 में किरिक पार्टी से अपनी एक्टिंग का सफर शुरू करा और अपने काम के लिए कई अवॉर्ड भी जीत चुकी है.
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कियारा आडवाणी अपनी सादगी, खूबसूरत लुक्स और स्टाइलिश अंदाज से हर बार बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. कियारा ने 2014 में फगली से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने अपनी एक्टिंग से 2020 में गुड न्यूज़ के लिए IIFA अवॉर्ड भी जीता है.
कियारा आडवाणी अपनी सादगी, खूबसूरत लुक्स और स्टाइलिश अंदाज से हर बार बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. कियारा ने 2014 में फगली से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने अपनी एक्टिंग से 2020 में गुड न्यूज़ के लिए IIFA अवॉर्ड भी जीता है.
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श्रद्धा कपूर अपनी सादगी, खूबसूरत लुक्स और प्यारी मुस्कान से हर बार खास नजर आती हैं. उन्होंने 2010 में तीन पत्ती से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 2012 में लव का द एंड के लिए स्टारडस्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी जीता.
श्रद्धा कपूर अपनी सादगी, खूबसूरत लुक्स और प्यारी मुस्कान से हर बार खास नजर आती हैं. उन्होंने 2010 में तीन पत्ती से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और 2012 में लव का द एंड के लिए स्टारडस्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी जीता.
Published at : 25 Sep 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Bollywood

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