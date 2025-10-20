हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे

अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे

Upcoming Hollywood Films: अगर आप थ्रिल और रोमांच के शौकीन हैं, तो अगले महीने रिलीज होने वाली ये 6 हॉलीवुड फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. इन फिल्मों की कहानी आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 04:45 PM (IST)
Upcoming Hollywood Films: अगर आप थ्रिल और रोमांच के शौकीन हैं, तो अगले महीने रिलीज होने वाली ये 6 हॉलीवुड फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. इन फिल्मों की कहानी आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे.

अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के बड़े फैन हैं और थ्रिल, एक्शन और रोमांच का मजा लेना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अगले महीने कुछ खास तैयारी है. अगले महीने रिलीज होने वाली ये 6 हॉलीवुड फिल्में दर्शकों के लिए बिल्कुल नए अनुभव लेकर आएंगी. इन फिल्मों में एक्शन, सस्पेंस और शानदार विजुअल इफेक्ट्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

1/7
अगले महीने हॉलीवुड लवर्स के लिए खुशियां लेकर आएगा. 6 हॉलीवुड की बड़ी फिल्में दस्तक देंगी. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक कई फिल्मों के नाम शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आपका एक्साइटमेंट लेवल दोगुना हो जाएगा. यहां जानिए अगले महीने में रिलीज होने वाली 6 फिल्मों के नाम.
अगले महीने हॉलीवुड लवर्स के लिए खुशियां लेकर आएगा. 6 हॉलीवुड की बड़ी फिल्में दस्तक देंगी. इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक कई फिल्मों के नाम शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आपका एक्साइटमेंट लेवल दोगुना हो जाएगा. यहां जानिए अगले महीने में रिलीज होने वाली 6 फिल्मों के नाम.
2/7
'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' एक अमेरिकी ड्रामा, थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैथरीन बिगेलो ने डायरेक्ट किया है. इसमें इदरीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, जेरेड हैरिस जैसे स्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है.
'अ हाउस ऑफ डायनामाइट' एक अमेरिकी ड्रामा, थ्रिलर फिल्म है, जिसे कैथरीन बिगेलो ने डायरेक्ट किया है. इसमें इदरीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, जेरेड हैरिस जैसे स्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है.
3/7
'द थिंग विद फेदर्स' एक ड्रामा फिल्म है. जिसे डायलन सदर्न ने डायरेक्ट किया है. इसमें बेनेडिक्ट कंबरबैच, डेविड थेवलिस, जेसी केव, सैम स्प्रुएल,जैसे स्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही हैं.
'द थिंग विद फेदर्स' एक ड्रामा फिल्म है. जिसे डायलन सदर्न ने डायरेक्ट किया है. इसमें बेनेडिक्ट कंबरबैच, डेविड थेवलिस, जेसी केव, सैम स्प्रुएल,जैसे स्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही हैं.
4/7
;हेडा' एक ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है. जिसे कनिया दाकोस्टा ने डायरेक्ट किया है. इसमें टेसा थॉम्पसन, नीना हॉस, इमोजेन पूट्स, निकोलस पिनॉक, टॉम बेटमैन, फिनबार लिंच, मिरेन मैक मिरेन मैक, जमाएल वेस्टमैन जैसेस्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 29 अक्टूबर 2025 रिलीज होने वाली है.
;हेडा' एक ड्रामा और रोमांटिक फिल्म है. जिसे कनिया दाकोस्टा ने डायरेक्ट किया है. इसमें टेसा थॉम्पसन, नीना हॉस, इमोजेन पूट्स, निकोलस पिनॉक, टॉम बेटमैन, फिनबार लिंच, मिरेन मैक मिरेन मैक, जमाएल वेस्टमैन जैसेस्टार्स शामिल हैं. यह फिल्म 29 अक्टूबर 2025 रिलीज होने वाली है.
5/7
'ब्लैक फोन 2' 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन स्कॉट डेरिकसन ने किया है. इस फिल्म में एथन हॉक, मेसन टेम्स, मेडेलीन मैकग्रा और जेरेमी डेविस जैसे स्टार्स वापसी कर रहे हैं.
'ब्लैक फोन 2' 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन स्कॉट डेरिकसन ने किया है. इस फिल्म में एथन हॉक, मेसन टेम्स, मेडेलीन मैकग्रा और जेरेमी डेविस जैसे स्टार्स वापसी कर रहे हैं.
6/7
'ब्लेड' 7 नवंबर 2025 रिलीज होने वाली सुपर हीरो फिल्म है. जिसका डायरेक्शन बासम तारिक ने किया है. इस फिल्म में महेरशला अली, डेलरॉय लिंडो, आरोन पियरे जैसे स्टार्स शामिल है.
'ब्लेड' 7 नवंबर 2025 रिलीज होने वाली सुपर हीरो फिल्म है. जिसका डायरेक्शन बासम तारिक ने किया है. इस फिल्म में महेरशला अली, डेलरॉय लिंडो, आरोन पियरे जैसे स्टार्स शामिल है.
7/7
'बुगोनिया' 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन योर्गोस लैंथिमोस ने किया है. इस फिल्म में एम्मा स्टोन, जेसी पेलेमन्स, एलिसिया सिल्वरस्टोन, स्टावरोस हल्कियास जैसे स्टार्स शामिल हैं.
'बुगोनिया' 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन योर्गोस लैंथिमोस ने किया है. इस फिल्म में एम्मा स्टोन, जेसी पेलेमन्स, एलिसिया सिल्वरस्टोन, स्टावरोस हल्कियास जैसे स्टार्स शामिल हैं.
Published at : 20 Oct 2025 04:45 PM (IST)
Tags :
HollyWood The Thing With Feathers Black Phone 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
फूड
Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
यूटिलिटी
Diwali 2025: दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
यूटिलिटी
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget