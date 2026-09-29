'लव एंड वॉर' से पहले भंसाली का बॉक्स ऑफिस जलवा, इन 6 फिल्मों ने की थी शानदार ओपनिंग

संजय लीला भंसाली हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक है, जो अपनी शानदार फिल्मों, दमदार किरदारों और खूबसूरत कहानियों के लिए जाने जाते हैं, उनकी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर भी काफी चर्चा में है, वहीं उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी है जो अपनी कहानी और शानदार अंदाज़ के लिए आज भी लोगों के बीच याद की जाती हैं.