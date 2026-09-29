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'लव एंड वॉर' से पहले भंसाली का बॉक्स ऑफिस जलवा, इन 6 फिल्मों ने की थी शानदार ओपनिंग
'लव एंड वॉर' से पहले जानिए भंसाली की 6 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छी कमाई की. इनमें 'पद्मावत', 'राम-लीला', 'बाजीराव मस्तानी' और 'सांवरिया' जैसी फिल्में शामिल हैं.
भंसाली की फिल्मों में अलग-अलग कहानियां और यादगार किरदार देखने को मिले. 'पद्मावत' से 'सांवरिया' तक उनकी 6 फिल्मों ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई.
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Published at : 29 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :Sanjay Leela Bhansali
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