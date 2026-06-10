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50 पार कर चुकी ये हसीनाएं आज भी ढाती हैं कहर, यंग एक्ट्रेसेस भी पड़ जाती हैं फीकी, देखें तस्वीरें
माधुरी दीक्षित, एश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी समेत 90s की कई हसीनएं खूबसूरती के मामले में यंग एक्ट्रेसेस के फेल कर देती हैं. 50 की उम्र पार करने के बाद भी ये एक्ट्रेसेस आज भी बेहद खूबसूरत हैं.
90 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली ये एक्ट्रेसेस आज भी फैंस की फेवरेट बनी हुई हैं. 50 की उम्र पार करने के बावजूद उनके ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस का कोई जवाब नहीं है. माधुरी, एश्वर्या, शिल्पा समेत ये हसीनएं खूबसूरती के मामले में यंग एक्ट्रेसेस के फेल कर देती हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 05:09 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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