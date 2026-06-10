90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक माधुरी दीक्षित आज भी अपनी खूबसूरती और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं. 50 की उम्र पार करने के बावजूद उनका चार्म और मुस्कान फैंस को दीवाना बना देती है. एक्ट्रेस 59 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती है. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म मां बहन में नजर आ रही हैं.