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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड50 पार कर चुकी ये हसीनाएं आज भी ढाती हैं कहर, यंग एक्ट्रेसेस भी पड़ जाती हैं फीकी, देखें तस्वीरें

50 पार कर चुकी ये हसीनाएं आज भी ढाती हैं कहर, यंग एक्ट्रेसेस भी पड़ जाती हैं फीकी, देखें तस्वीरें

माधुरी दीक्षित, एश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी समेत 90s की कई हसीनएं खूबसूरती के मामले में यंग एक्ट्रेसेस के फेल कर देती हैं. 50 की उम्र पार करने के बाद भी ये एक्ट्रेसेस आज भी बेहद खूबसूरत हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 Jun 2026 05:09 PM (IST)
माधुरी दीक्षित, एश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी समेत 90s की कई हसीनएं खूबसूरती के मामले में यंग एक्ट्रेसेस के फेल कर देती हैं. 50 की उम्र पार करने के बाद भी ये एक्ट्रेसेस आज भी बेहद खूबसूरत हैं.

90 के दशक में अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली ये एक्ट्रेसेस आज भी फैंस की फेवरेट बनी हुई हैं. 50 की उम्र पार करने के बावजूद उनके ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस का कोई जवाब नहीं है. माधुरी, एश्वर्या, शिल्पा समेत ये हसीनएं खूबसूरती के मामले में यंग एक्ट्रेसेस के फेल कर देती हैं.

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90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक माधुरी दीक्षित आज भी अपनी खूबसूरती और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं. 50 की उम्र पार करने के बावजूद उनका चार्म और मुस्कान फैंस को दीवाना बना देती है. एक्ट्रेस 59 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती है. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म मां बहन में नजर आ रही हैं.
90 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक माधुरी दीक्षित आज भी अपनी खूबसूरती और ग्रेस से लोगों का दिल जीत लेती हैं. 50 की उम्र पार करने के बावजूद उनका चार्म और मुस्कान फैंस को दीवाना बना देती है. एक्ट्रेस 59 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती है. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्म मां बहन में नजर आ रही हैं.
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एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती के चर्चे आज भी दुनिया भर में होते हैं. बढ़ती उम्र का असर उन पर बिल्कुल नहीं दिखता और उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. हाल ही में कान्स 2026 में एक्ट्रेस ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली थी.
एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती के चर्चे आज भी दुनिया भर में होते हैं. बढ़ती उम्र का असर उन पर बिल्कुल नहीं दिखता और उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. हाल ही में कान्स 2026 में एक्ट्रेस ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली थी.
Published at : 10 Jun 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Karisma Kapoor Aishwarya Rai

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