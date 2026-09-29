Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऋषिकेश मुखर्जी की 5 फिल्में, जिन्होंने बदल दिया हिंदी सिनेमा का अंदाज

ऋषिकेश मुखर्जी की 5 फिल्में, जिन्होंने बदल दिया हिंदी सिनेमा का अंदाज

ऋषिकेश मुखर्जी ने आम जिंदगी, रिश्तों और छोटी-छोटी खुशियों को अपनी फिल्मों में बेहद सरल अंदाज में दिखाया. 'सत्यकाम', 'आनंद', 'बावर्ची', 'अभिमान' और 'मिली' जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिलाई.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 29 Sep 2026 06:56 PM (IST)
ऋषिकेश मुखर्जी ने आम जिंदगी, रिश्तों और छोटी-छोटी खुशियों को अपनी फिल्मों में बेहद सरल अंदाज में दिखाया. 'सत्यकाम', 'आनंद', 'बावर्ची', 'अभिमान' और 'मिली' जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिलाई.

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में हंसी, रिश्ते, प्यार और जिंदगी के कई रंग देखने को मिले. उनकी कहानियां आम लोगों से जुड़ी थीं, इसलिए 'सत्यकाम' से 'मिली' तक उनकी कई फिल्में आज भी लोगों को याद हैं.

1/7
ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और एडिटर थे , जिन्होंने आम लोगों की ज़िन्दगी , रिश्तों और परिवार की कहानियों को बहुत ख़ूबसूरती से परदे पर दिखाया. उनकी फिल्मों की यही सादगी और भावनाएँ आज भी उन्हें दर्शकों के बीच ख़ास बनाती हैं. उनकी ये कुछ खास फिल्में हैं, जो आज भी दर्शकों के दिल में बसी हैं.
ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और एडिटर थे , जिन्होंने आम लोगों की ज़िन्दगी , रिश्तों और परिवार की कहानियों को बहुत ख़ूबसूरती से परदे पर दिखाया. उनकी फिल्मों की यही सादगी और भावनाएँ आज भी उन्हें दर्शकों के बीच ख़ास बनाती हैं. उनकी ये कुछ खास फिल्में हैं, जो आज भी दर्शकों के दिल में बसी हैं.
2/7
1969 की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंद्र ने ऐसे ईमानदार शख्स का किरदार निभाया था जो हर हाल में सच और ईमानदारी के साथ जीना चाहता था. लेकिन जब उसका सामना असली दुनिया से होता है , तो उसके लिए अपने असूलों पर टिके रहना काफी मुश्किल हो जाता है.
1969 की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंद्र ने ऐसे ईमानदार शख्स का किरदार निभाया था जो हर हाल में सच और ईमानदारी के साथ जीना चाहता था. लेकिन जब उसका सामना असली दुनिया से होता है , तो उसके लिए अपने असूलों पर टिके रहना काफी मुश्किल हो जाता है.
3/7
1971 की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो हर पल ख़ुशी से जीना चाहता था इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया था. दोनों की दोस्ती और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इस फिल्म को खास बनाता है.
1971 की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो हर पल ख़ुशी से जीना चाहता था इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया था. दोनों की दोस्ती और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इस फिल्म को खास बनाता है.
4/7
1972 की फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना ने रघु का किरदार निभाया जो की एक ऐसे घर में काम करने आता था जहा परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे. रघु अपने अच्छे व्यवहार और प्यार से धीरे-धीरे सबको अपने करीब लाता है और घर का माहौल बदल देता है.
1972 की फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना ने रघु का किरदार निभाया जो की एक ऐसे घर में काम करने आता था जहा परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे. रघु अपने अच्छे व्यवहार और प्यार से धीरे-धीरे सबको अपने करीब लाता है और घर का माहौल बदल देता है.
5/7
1973 की फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. जब उमा की गायकी को सुबीर से ज्यादा पसंद किया जाने लगा था तो उनके रिश्ते में दूरियां देखने को मिली थी.
1973 की फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. जब उमा की गायकी को सुबीर से ज्यादा पसंद किया जाने लगा था तो उनके रिश्ते में दूरियां देखने को मिली थी.
6/7
1975 की फिल्म मिली में जया बच्चन ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी लोगो के बीच खुशियां बांटती रहती थी. फिल्म में उस लड़की की ज़िन्दगी के ज़रिये प्यार , उम्मीद और मुश्किल हालात में भी खुश रहने की कहानी दिखाई गयी थी.
1975 की फिल्म मिली में जया बच्चन ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी लोगो के बीच खुशियां बांटती रहती थी. फिल्म में उस लड़की की ज़िन्दगी के ज़रिये प्यार , उम्मीद और मुश्किल हालात में भी खुश रहने की कहानी दिखाई गयी थी.
7/7
सत्यकाम से लेकर मिली तक ऋषिकेश मुखर्जी ने आम लोगों की ज़िन्दगी और रिश्तों से जुड़ी कहानियाँ परदे परदे पर दिखाई. उनकी फिल्मों का आसान और दिल छू जाने वाला अंदाज़ आज भी लोगों को पसंद आता है.
सत्यकाम से लेकर मिली तक ऋषिकेश मुखर्जी ने आम लोगों की ज़िन्दगी और रिश्तों से जुड़ी कहानियाँ परदे परदे पर दिखाई. उनकी फिल्मों का आसान और दिल छू जाने वाला अंदाज़ आज भी लोगों को पसंद आता है.
Published at : 29 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Hrishikesh Mukherjee

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'तमाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी', शहजाद पूनावाला ने एक्ट्रेस को कहा गोल्डडिगर
'तमाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी', शहजाद पूनावाला ने एक्ट्रेस को कहा गोल्डडिगर
मनोरंजन
20 दिनों में ही थिएटर्स से हटी साउथ की ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर 76 परसेंट का घाटा
20 दिनों में ही थिएटर्स से हटी साउथ की ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर 76 परसेंट का घाटा
मनोरंजन
मिनी ड्रेस, कातिल निगाहें, 'बबीता जी' ने ग्लैमरस लुक से लूटी लाइमलाइट
मिनी ड्रेस, कातिल निगाहें, 'बबीता जी' ने ग्लैमरस लुक से लूटी लाइमलाइट
मनोरंजन
शादी के बंधन में बंधने वाले हैं मिस्टर फैजू? वेडिंग कार्ड हो रहा वायरल
शादी के बंधन में बंधने वाले हैं मिस्टर फैजू? वेडिंग कार्ड हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
बिहार शिक्षक भर्ती में 932 पद बढ़े, अब 33,320 पदों पर होगी भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget