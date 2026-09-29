ऋषिकेश मुखर्जी की 5 फिल्में, जिन्होंने बदल दिया हिंदी सिनेमा का अंदाज

ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और एडिटर थे , जिन्होंने आम लोगों की ज़िन्दगी , रिश्तों और परिवार की कहानियों को बहुत ख़ूबसूरती से परदे पर दिखाया. उनकी फिल्मों की यही सादगी और भावनाएँ आज भी उन्हें दर्शकों के बीच ख़ास बनाती हैं. उनकी ये कुछ खास फिल्में हैं, जो आज भी दर्शकों के दिल में बसी हैं.