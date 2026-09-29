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ऋषिकेश मुखर्जी की 5 फिल्में, जिन्होंने बदल दिया हिंदी सिनेमा का अंदाज
ऋषिकेश मुखर्जी ने आम जिंदगी, रिश्तों और छोटी-छोटी खुशियों को अपनी फिल्मों में बेहद सरल अंदाज में दिखाया. 'सत्यकाम', 'आनंद', 'बावर्ची', 'अभिमान' और 'मिली' जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दिलाई.
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में हंसी, रिश्ते, प्यार और जिंदगी के कई रंग देखने को मिले. उनकी कहानियां आम लोगों से जुड़ी थीं, इसलिए 'सत्यकाम' से 'मिली' तक उनकी कई फिल्में आज भी लोगों को याद हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :Hrishikesh Mukherjee
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