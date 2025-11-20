हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफरहान अख्तर की '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड, स्टाइलिश लुक में दिखे ऋतिक से लेकर रणवीर सिंह तक, देखें तस्वीरें

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में उमड़ा बॉलीवुड, स्टाइलिश लुक में दिखे ऋतिक से लेकर रणवीर सिंह तक, देखें तस्वीरें

120 Bahadur Screening: फरहान अख्तर की अवेटेड फिल्म की रिलीज का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है. बीती शाम मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां बॉलीवुड के कई सिलेब्स ने शिरकत की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 08:36 AM (IST)
120 Bahadur Screening: फरहान अख्तर की अवेटेड फिल्म की रिलीज का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है. बीती शाम मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां बॉलीवुड के कई सिलेब्स ने शिरकत की.

'120 बहादुर' की स्पेशल स्क्रीनिंग बीती शाम मुंबई में रखी गई. इस इवेंट में कई फिल्मों सितारों ने शिरकत कर शाम को और भी खास बना दिया. यहां जानें फरहान अख्तर के फिल्म के सपोर्ट में इस स्क्रीनिंग इवेंट में किन सेलेब्स को देखा गया.

1/15
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का स्क्रीनिंग आज हुआ और इसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की. इस दौरान फिल्म के लीड एक्टर्स फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने भी अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान अपनी ओर किया.
1/15
2/15
इस स्पेशल इवेंट में फरहान अख्तर के क्लॉज फ्रेंड ऋतिक रोशन शामिल न हो ऐसा तो हो नहीं सकता. '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग में अभिनेता का कैजुअल आउटफिट ही देखा गया. वाइट शर्ट के साथ उन्होंने डेनिम जिंस कैरी किया था.
2/15
3/15
धुरंधर रणवीर सिंह भी इस इवेंट का हिस्सा बने. अपनी दमदार पर्सनैलिटी से उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर ली. '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर सिंह ने ब्लैक कलर का पठानी आउटफिट कैरी किया.
3/15
4/15
रेखा ने एक बार फिर अपने स्टाइल से लाइमलाइट अपने नाम कर ली. एवरग्रीन एक्ट्रेस ने इस इवेंट के लिए वाइट टिशू सिल्क साड़ी का ऑप्शन सही समझा. कंट्रास्टिंग ज्वैलरी और बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया.
4/15
5/15
मशहूर म्यूजिशियन सलीम मर्चेंट को भी '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग में स्पॉट किया गया. वो अभी अपने सेमी–फॉर्मल आउटफिट में बेहद हैंडसम लग रहे हैं
5/15
6/15
इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ '120 बहादुर' देखने पहुंचे. इस इवेंट में जहां शेरवानी में सचिन तेंदुलकर बेहद हैंडसम लगे तो वहीं उनकी पत्नी ब्लैक आउटफिट में बला की हसीन नजर आ रही हैं.
6/15
7/15
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर दिया. इस ड्यूल कलर की साड़ी और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में वाकई उनका लुक देखने लायक है. वायरल तस्वीरों में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
7/15
8/15
कपिल शर्मा ने एक बार फिर अपने कमाल के फिटनेस से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग के लिए वो ब्लैक आउटफिट में पधारें. पूरे इंटरनेट में अब उन्हीं के लुक की चर्चा हो रही है.
8/15
9/15
'120 बहादुर' के स्टारकास्ट को भी स्क्रीनिंग के दौरान देखा गया. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंकित सिवाच ने फॉर्मल आउटफिट में तारीफे अपने नाम कर ली. ब्लैक थ्री पीस सूट में उनका ये अवतार बहुत क्लासी लग रहा है.
9/15
10/15
'120 बहादुर' में अहम भूमिका निभाने वाले एजाज खान को भी फिल्म की स्क्रीनिंग में स्पॉट किया गया. अपने इस जबरदस्त लुक से अभिनेता महफिल में चार चांद लगा रहे हैं.
10/15
11/15
इसके अलावा '120 बहादुर' में ब्रिगेडियर की भूमिका में अजिंक्य देओ नजर आएंगे. उन्होंने भी अपने इस स्पेशल लुक से फिल्म के स्क्रीनिंग में खूब वाहवाही बटोरी.
11/15
12/15
फरहान अख्तर, अंकित सिवाच समेत बाकी कलाकारों के अलावा इसमें विवान भटेना भी नजर आएंगे. '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग के लिए अभिनेता अपनी पत्नी निखिला के साथ पधारें. दोनों का ये ट्रेडीशनल आउटफिट फैंस को बहुत इंप्रेस कर रहा है.
12/15
13/15
फुकरे फेम वरुण शर्मा ने भी अपनी मौजूदगी से इवेंट में समा बांध दिया. शॉर्ट कुर्ता और डेनिम जीन्स में अभिनेता बेहद हैंडसम लग रहे हैं.
13/15
14/15
इसके साथ ही बॉलीवुड के जाने–माने अभिनेता राहुल बोस को भी '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग में स्पॉट किया गया. अपने स्टाइलिश अवतार में उन्होंने पैप्स के सामने हंसते हुए खूब पोज दिए.
14/15
15/15
रिया चक्रवर्ती ने अपनी मौजूदगी से इवेंट में समा बांध दिया. ब्लैक कलर के स्लीवलेस आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. '120 बहादुर' के स्क्रीनिंग के दौरान हसीना ने अपने खूबसूरत अंदाज से सबका दिल जीत लिया.
15/15
Published at : 20 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar HRITHIK ROSHAN 120 Bahadur

बॉलीवुड फोटो गैलरी

