इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ '120 बहादुर' देखने पहुंचे. इस इवेंट में जहां शेरवानी में सचिन तेंदुलकर बेहद हैंडसम लगे तो वहीं उनकी पत्नी ब्लैक आउटफिट में बला की हसीन नजर आ रही हैं.