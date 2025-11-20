हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्लिक साड़ी, मांग में सिंदूर और गोल्ड की जूलरी पहने 120 Bahadur की स्क्रीनिंग में रेखा ने लूटी लाइमलाइट, वहीदा रहमान भी छाईं

स्लिक साड़ी, मांग में सिंदूर और गोल्ड की जूलरी पहने 120 Bahadur की स्क्रीनिंग में रेखा ने लूटी लाइमलाइट, वहीदा रहमान भी छाईं

120 Bahadur Screening: बीती शाम मुंबई में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में पूरा बॉलीवुड ही उमड़ पड़ा, इस दौरान दिग्गज अभिनेत्रियां रेखा और वहीदा रहमान पूरी महफिल लूट ले गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 08:58 AM (IST)
120 Bahadur Screening: बीती शाम मुंबई में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में पूरा बॉलीवुड ही उमड़ पड़ा, इस दौरान दिग्गज अभिनेत्रियां रेखा और वहीदा रहमान पूरी महफिल लूट ले गईं.

मुंबई में बीती शाम ‘120 बहादुर’ की स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी. इस इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट फरहान अख्तर और राशि खन्ना समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे एक से बढ़कर एक लुक में पहुंचे थे. लेकिन दिग्गज अभिनेत्रियां रेखा और वहीदा रहमान सब पर भारी पड़ीं. इन अदाकारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में रेखा काफी खूबसूरत अंदाज में पहुंची थीं.
'120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में रेखा काफी खूबसूरत अंदाज में पहुंची थीं.
रेखा ने फुल स्लीव्स के ब्लाउज के साथ व्हाइट कलर की गोल्ड बॉर्डर वाली स्लिक साड़ी पहनी थी.
रेखा ने फुल स्लीव्स के ब्लाउज के साथ व्हाइट कलर की गोल्ड बॉर्डर वाली स्लिक साड़ी पहनी थी.
इस दौरान हाथों में चूडियां और गोल्ड की जूलरी पहने नजर आईं. दिग्गज अभिनेत्री मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए भी दिखीं.
इस दौरान हाथों में चूडियां और गोल्ड की जूलरी पहने नजर आईं. दिग्गज अभिनेत्री मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए भी दिखीं.
रेखा ने अपने बालों का जूड़ा बनाया था और वे इस लुक में किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही थीं.
रेखा ने अपने बालों का जूड़ा बनाया था और वे इस लुक में किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही थीं.
रेखा ने इस दौरान पैप्स के लिए भी जमकर तस्वीरें क्लिक कराईं.
रेखा ने इस दौरान पैप्स के लिए भी जमकर तस्वीरें क्लिक कराईं.
रेखा की तस्वीरों पर फैंस फिदा हो रहे हैं और 71 साल की उम्र में भी दिग्गज अभिनेत्री की खूबसूरती और फिटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
रेखा की तस्वीरों पर फैंस फिदा हो रहे हैं और 71 साल की उम्र में भी दिग्गज अभिनेत्री की खूबसूरती और फिटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
वहीं '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान भी पहुंची थीं. वहीदा ने हाथ जोड़कर पैप्स का पहले अभिवादन किया. एक्ट्रेस ने अपने इस अंदाज से फैंस का दिल छू लिया.
वहीं '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान भी पहुंची थीं. वहीदा ने हाथ जोड़कर पैप्स का पहले अभिवादन किया. एक्ट्रेस ने अपने इस अंदाज से फैंस का दिल छू लिया.
वहीदा रहमान इस दौरान सिल्क की लाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी में नजर आईं.
वहीदा रहमान इस दौरान सिल्क की लाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी में नजर आईं.
दिग्गज अभिनेत्री सादगी भरे अंदाज में भी महफिल लूट ले गईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
दिग्गज अभिनेत्री सादगी भरे अंदाज में भी महफिल लूट ले गईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
Published at : 20 Nov 2025 08:56 AM (IST)
Rekha Waheeda Rehman Farhan Akhtar 120 Bahadur

