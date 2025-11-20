एक्सप्लोरर
स्लिक साड़ी, मांग में सिंदूर और गोल्ड की जूलरी पहने 120 Bahadur की स्क्रीनिंग में रेखा ने लूटी लाइमलाइट, वहीदा रहमान भी छाईं
120 Bahadur Screening: बीती शाम मुंबई में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' की स्क्रीनिंग में पूरा बॉलीवुड ही उमड़ पड़ा, इस दौरान दिग्गज अभिनेत्रियां रेखा और वहीदा रहमान पूरी महफिल लूट ले गईं.
मुंबई में बीती शाम ‘120 बहादुर’ की स्क्रीनिंग होस्ट की गई थी. इस इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट फरहान अख्तर और राशि खन्ना समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे एक से बढ़कर एक लुक में पहुंचे थे. लेकिन दिग्गज अभिनेत्रियां रेखा और वहीदा रहमान सब पर भारी पड़ीं. इन अदाकारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 20 Nov 2025 08:56 AM (IST)
