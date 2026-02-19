एक्सप्लोरर
Sonali Kulkarni Photos: ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
सोनाली कुलकर्णी ने हिंदी और मराठी सिनेमा में दमदार पहचान बनाई है. 1992 की 'चेलुवी' से डेब्यू कर उन्होंने 'दिल चाहता है' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया. तो देखते हैं सोनाली की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.
एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने अपने अभिनय से हिंदी और मराठी फिल्मों में खास पहचान बना चुकी है. इतना ही नहीं, सोनाली करीब 7 भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी है, जिससे उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर खास पहचान मिली. इसी के साथ आइए सोनाली की 10 खास तस्वीरें देखते है.
Published at : 19 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Tags :Sonali Kulkarni
