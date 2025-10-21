एक्सप्लोरर
Diwali 2025: रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, आम्रपाली ने बनाई खास रंगोली, देखें तस्वीरें
Bhojpuri Stars Diwali 2025: इस रिपोर्ट में हम आपके भोजपुरी सितारों की दिवाली पोस्ट दिखाने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं किसने कैसे किया ये त्योहार सेलिब्रेट...
बीते दिन पूरे देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया. इस दिन पर भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी अपनी फैमिली के साथ खूब जश्न मनाया. यहां हम आपके लिए उन्हीं की तस्वीरें लाए हैं. डालिए सितारों की दिवाली पर एक नजर....
Published at : 21 Oct 2025 03:38 PM (IST)
