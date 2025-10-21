हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाDiwali 2025: रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, आम्रपाली ने बनाई खास रंगोली, देखें तस्वीरें

Diwali 2025: रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, आम्रपाली ने बनाई खास रंगोली, देखें तस्वीरें

Bhojpuri Stars Diwali 2025: इस रिपोर्ट में हम आपके भोजपुरी सितारों की दिवाली पोस्ट दिखाने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं किसने कैसे किया ये त्योहार सेलिब्रेट...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Bhojpuri Stars Diwali 2025: इस रिपोर्ट में हम आपके भोजपुरी सितारों की दिवाली पोस्ट दिखाने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं किसने कैसे किया ये त्योहार सेलिब्रेट...

बीते दिन पूरे देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया. इस दिन पर भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी अपनी फैमिली के साथ खूब जश्न मनाया. यहां हम आपके लिए उन्हीं की तस्वीरें लाए हैं. डालिए सितारों की दिवाली पर एक नजर....

1/7
रानी चटर्जी का दिवाली के दिन ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस ग्रीन अनारकली सूट में नजर आई. उन्होंने फैंस को बधाई भी दी.
रानी चटर्जी का दिवाली के दिन ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस ग्रीन अनारकली सूट में नजर आई. उन्होंने फैंस को बधाई भी दी.
2/7
भोजपुरी सिनेमा की बेबाक क्वीन अक्षरा सिंह ने दिवाली अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट की. एक्ट्रेस ब्लू साड़ी में नजर आई. उन्होंने हाथ में दीये लेकर अपने मां के साथ कई सारे पोज भी दिए.
भोजपुरी सिनेमा की बेबाक क्वीन अक्षरा सिंह ने दिवाली अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट की. एक्ट्रेस ब्लू साड़ी में नजर आई. उन्होंने हाथ में दीये लेकर अपने मां के साथ कई सारे पोज भी दिए.
3/7
रवि किशन ने दिवाली के दिन घर को दीयों और लाइटों से सजाया. एक्टर भी ट्रेडिशनल लुक में दिखे. जिन्होंने दीयों की रोशनी में खूब पोज दिए.
रवि किशन ने दिवाली के दिन घर को दीयों और लाइटों से सजाया. एक्टर भी ट्रेडिशनल लुक में दिखे. जिन्होंने दीयों की रोशनी में खूब पोज दिए.
4/7
आम्रपाली दुबे ने भी दिवाली पर अपने घर की बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की. एक्ट्रेस ने पर्पल साड़ी में अपनी रंगोल के सामने बैठकर कई पोज दिए.
आम्रपाली दुबे ने भी दिवाली पर अपने घर की बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की. एक्ट्रेस ने पर्पल साड़ी में अपनी रंगोल के सामने बैठकर कई पोज दिए.
5/7
भोजपुरी की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा ने भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया. एक्ट्रेस डीपनेक पिंक सूट में कहर ढहाती नजर आई.
भोजपुरी की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा ने भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया. एक्ट्रेस डीपनेक पिंक सूट में कहर ढहाती नजर आई.
6/7
एक्ट्रेस ने अपने पति विक्रांत के साथ कई कोजी पोज दिए. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
एक्ट्रेस ने अपने पति विक्रांत के साथ कई कोजी पोज दिए. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
7/7
खेसारी लाल यादव ने बेहद सादगी के साथ दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्टर ने अपनी वाइफ के साथ घर में दीये भी जलाए.
खेसारी लाल यादव ने बेहद सादगी के साथ दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया. एक्टर ने अपनी वाइफ के साथ घर में दीये भी जलाए.
Published at : 21 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Monalisa RAVI KISHAN Diwali 2025

Photo Gallery

