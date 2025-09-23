एक्सप्लोरर
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
Rani Chatterjee Viral Pics: रानी चटर्जी अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं.
रानी चटर्जी ने अपने जिम आउटफिट में ऐसा स्टाइल दिखाया है कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. उनका फिटनेस लुक ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में रानी का कॉन्फिडेंस और उनकी फिट बॉडी सबका ध्यान खींच रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 08:39 PM (IST)
Tags :Bhojpuri Rani Chatterjee
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी फिल्मों से पहले टीवी शो में काम कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस, देख लीजिए 10 तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
अक्षरा सिंह की 8 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख आप भी कहेंगे भोजपुरी हसीना किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
रानी चटर्जी की 10 तस्वीरें, अपनी दिलकश अदाओं से दिलों का करार लूट लेती हैं 'भोजपुरी क्वीन'
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
आकृति नेगी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर फिदा हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह, फिल्म में बनेंगी हीरोइन
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद हसीन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
महाराष्ट्र
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
बॉलीवुड
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion