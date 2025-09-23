हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाजिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस

जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस

Rani Chatterjee Viral Pics: रानी चटर्जी अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Rani Chatterjee Viral Pics: रानी चटर्जी अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं.

रानी चटर्जी ने अपने जिम आउटफिट में ऐसा स्टाइल दिखाया है कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. उनका फिटनेस लुक ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में रानी का कॉन्फिडेंस और उनकी फिट बॉडी सबका ध्यान खींच रही हैं.

1/10
भोजपुरी सिनेमा में अगर किसी को क्वीन का दर्जा मिला है, तो वो हैं रानी चटर्जी. एक्ट्रेस को सोशल मीडिया क्वीन से लेकर फिल्मों की महारानी तक भी कहा जाता है. क्योंकि एक्ट्रेस का अंदाज ही निराला है.
भोजपुरी सिनेमा में अगर किसी को क्वीन का दर्जा मिला है, तो वो हैं रानी चटर्जी. एक्ट्रेस को सोशल मीडिया क्वीन से लेकर फिल्मों की महारानी तक भी कहा जाता है. क्योंकि एक्ट्रेस का अंदाज ही निराला है.
2/10
चाहे फिल्में हों या सोशल मीडिया, एक्ट्रेस का हर लुक 'टॉक ऑफ द टाउन' रहता है. रानी फिल्मों से ब्रेक लेकर अपना 'मी टाइम' एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से कहर बरपा रही हैं
चाहे फिल्में हों या सोशल मीडिया, एक्ट्रेस का हर लुक 'टॉक ऑफ द टाउन' रहता है. रानी फिल्मों से ब्रेक लेकर अपना 'मी टाइम' एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से कहर बरपा रही हैं
3/10
रानी चटर्जी ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपने नए लुक से फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं.
रानी चटर्जी ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपने नए लुक से फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं.
4/10
एक्ट्रेस का जिम लुक किसी को भी मोटिवेट कर सकता है. एक्ट्रेस ने पर्पल स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है और उसके साथ ब्लैक जैकेट कैरी की है.
एक्ट्रेस का जिम लुक किसी को भी मोटिवेट कर सकता है. एक्ट्रेस ने पर्पल स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है और उसके साथ ब्लैक जैकेट कैरी की है.
5/10
एक्ट्रेस ने कान में ईयर प्लग लगाकर गजब के एक्सप्रेशन दिए हैं. जो किसी का भी दिन बना सकते हैं.
एक्ट्रेस ने कान में ईयर प्लग लगाकर गजब के एक्सप्रेशन दिए हैं. जो किसी का भी दिन बना सकते हैं.
6/10
एक्ट्रेस ने अपनी वीडियो पर बंगाली सॉन्ग 'ओभोद्रो प्रेम' लगाया है, जो कि साल 2019 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद गाने का दूसरा वर्जन साल 2020 में रिलीज किया गया.
एक्ट्रेस ने अपनी वीडियो पर बंगाली सॉन्ग 'ओभोद्रो प्रेम' लगाया है, जो कि साल 2019 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद गाने का दूसरा वर्जन साल 2020 में रिलीज किया गया.
7/10
सोशल मीडिया पर दोबारा गाना ट्रेंडिंग में आ गया है क्योंकि गाने की बीट काफी अच्छी है. रानी ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- 'गुड मॉर्निंग... जब आपको गाने बहुत पसंद हों.'
सोशल मीडिया पर दोबारा गाना ट्रेंडिंग में आ गया है क्योंकि गाने की बीट काफी अच्छी है. रानी ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- 'गुड मॉर्निंग... जब आपको गाने बहुत पसंद हों.'
8/10
रानी के इस गॉर्जियस लुक को फैंस भी पसंद कर रहे हैं और हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार भी लुटा रहे हैं.
रानी के इस गॉर्जियस लुक को फैंस भी पसंद कर रहे हैं और हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार भी लुटा रहे हैं.
9/10
काम की बात करें तो रानी की बीते दिनों एक के बाद फिल्में रिलीज हुई हैं. अगर आपको यूट्यूब पर उनकी लेटेस्ट फिल्म देखनी है तो आप 'सास बहू चली स्वर्गलोक', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'चुगलखोर बहुरिया' और 'मायके की टिकट कटा दे पिया' देख सकते हैं.
काम की बात करें तो रानी की बीते दिनों एक के बाद फिल्में रिलीज हुई हैं. अगर आपको यूट्यूब पर उनकी लेटेस्ट फिल्म देखनी है तो आप 'सास बहू चली स्वर्गलोक', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'चुगलखोर बहुरिया' और 'मायके की टिकट कटा दे पिया' देख सकते हैं.
10/10
ये सारी ही फिल्में पारिवारिक हैं और यूट्यूब पर मौजूद हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस की 'परिणय सूत्र' फिल्म भी आने वाली है, जिसके ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
ये सारी ही फिल्में पारिवारिक हैं और यूट्यूब पर मौजूद हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस की 'परिणय सूत्र' फिल्म भी आने वाली है, जिसके ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
Published at : 23 Sep 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Rani Chatterjee

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
महाराष्ट्र
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
महाराष्ट्र
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
विश्व
Shashi Tharoor: डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के टैरिफ वाले बयान पर भड़क गए शशि थरूर, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
जनरल नॉलेज
फाइटर प्लेन में कितने टन का होता है एसी, पायलट को कैसे मिलती है ठंडी-ठंडी हवा?
फाइटर प्लेन में कितने टन का होता है एसी, पायलट को कैसे मिलती है ठंडी-ठंडी हवा?
हेल्थ
Cooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget