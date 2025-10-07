एक्सप्लोरर
लाल रंग का कुर्ता पहन दूल्हा बने थे पवन सिंह, ज्योति सिंह भी लहंगे में लगीं थी बला की खूबसूरत, खूब धूमधाम से हुई थी भोजपुरी स्टार की शादी, देखें तस्वीरें
Pawan Singh- Jyoti Singh: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच काफी विवाद छिड़ा हुआ है. हालांकि दोनों की शादी काफी शानदार तरीके से हुई थी. यहां उनकी शादी की तस्वीरें देखिए.
भोजपुरी सुपस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक विवाद पिछले कुछ हफ़्तों से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ सुर्खियों में छाया हुआ है. बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डेढ़ साल बाद भाजपा में वापसी करने वाले पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तनातनी चल रही है. सोमवार को, जिस दिन चुनाव आयोग ने राज्य में चुनावों की तारीखों की घोषणा की, ज्योति सिंह ने भोजपुरी आइकन पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न के आरोप लागकर एक बार फिर सनसनी मचा दी. उनकी शादी रस्साकशी भरी रही है, लेकिन सुर्खियों में रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह जोड़ा 2022 से तलाक के मुकदमे में उलझा हुआ है. इन सबके बीच चलिए यहां पवन सिंह और ज्योति की वेडिंग एल्बम देखते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 01:59 PM (IST)
