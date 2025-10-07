वहीं अपनी पत्नी ज्योति का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो वायरल होने के बाद, पवन सिंह ने भी पलटवार किया और हिंदी में एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ज्योति सिंह पर राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. पवन सिंह ने लिखा है, "मैं अपने जीवन में बस एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं? ज्योति सिंह जी. क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह जब आप मेरी सोसाइटी में आई थीं, तो मैंने आपको आदरपूर्वक अपने घर बुलाया था और हमने लगभग डेढ़ घंटे बातचीत की थी?"