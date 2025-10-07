हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमालाल रंग का कुर्ता पहन दूल्हा बने थे पवन सिंह, ज्योति सिंह भी लहंगे में लगीं थी बला की खूबसूरत, खूब धूमधाम से हुई थी भोजपुरी स्टार की शादी, देखें तस्वीरें

लाल रंग का कुर्ता पहन दूल्हा बने थे पवन सिंह, ज्योति सिंह भी लहंगे में लगीं थी बला की खूबसूरत, खूब धूमधाम से हुई थी भोजपुरी स्टार की शादी, देखें तस्वीरें

Pawan Singh- Jyoti Singh: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच काफी विवाद छिड़ा हुआ है. हालांकि दोनों की शादी काफी शानदार तरीके से हुई थी. यहां उनकी शादी की तस्वीरें देखिए.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 07 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Pawan Singh- Jyoti Singh: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच काफी विवाद छिड़ा हुआ है. हालांकि दोनों की शादी काफी शानदार तरीके से हुई थी. यहां उनकी शादी की तस्वीरें देखिए.

भोजपुरी सुपस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक विवाद पिछले कुछ हफ़्तों से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ सुर्खियों में छाया हुआ है. बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डेढ़ साल बाद भाजपा में वापसी करने वाले पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तनातनी चल रही है. सोमवार को, जिस दिन चुनाव आयोग ने राज्य में चुनावों की तारीखों की घोषणा की, ज्योति सिंह ने भोजपुरी आइकन पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न के आरोप लागकर एक बार फिर सनसनी मचा दी. उनकी शादी रस्साकशी भरी रही है, लेकिन सुर्खियों में रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह जोड़ा 2022 से तलाक के मुकदमे में उलझा हुआ है. इन सबके बीच चलिए यहां पवन सिंह और ज्योति की वेडिंग एल्बम देखते हैं.

1/9
पवन सिंह और ज्योति सिंह ने साल 2018 में शादी की थी. ज्योति पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम ने शादी के तुरंत बाद 2015 में आत्महत्या कर ली थी.
पवन सिंह और ज्योति सिंह ने साल 2018 में शादी की थी. ज्योति पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं. उनकी पहली पत्नी नीलम ने शादी के तुरंत बाद 2015 में आत्महत्या कर ली थी.
2/9
तस्वीरों में देख सकते हैं क अपनी शादी में पवन सिंह रेड कलर के चमचमाते कुर्ते में दूल्हे बने थे और उनकी पत्नी ज्योति भी रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनी बेहद खूबसूत लग रही हैं.
तस्वीरों में देख सकते हैं क अपनी शादी में पवन सिंह रेड कलर के चमचमाते कुर्ते में दूल्हे बने थे और उनकी पत्नी ज्योति भी रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनी बेहद खूबसूत लग रही हैं.
3/9
तस्वीरों में दूल्हा बने पवन सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं.
तस्वीरों में दूल्हा बने पवन सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं.
4/9
इस तस्वीर में पवन सिंह अपनी दुल्हन ज्योति सिंह संग कैमरे के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी काफी जंच रही है.
इस तस्वीर में पवन सिंह अपनी दुल्हन ज्योति सिंह संग कैमरे के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी काफी जंच रही है.
5/9
यूं तो पवन सिंह और ज्योति की शादी खूब धूमधाम से हुई थी लेकिन इनके रिश्ते में भी जल्द ही खटास आ गई.
यूं तो पवन सिंह और ज्योति की शादी खूब धूमधाम से हुई थी लेकिन इनके रिश्ते में भी जल्द ही खटास आ गई.
6/9
वहीं सोमवार, 6 अक्टूबर को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित घर के बाहर रो पड़ीं और दावा किया कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा,
वहीं सोमवार, 6 अक्टूबर को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित घर के बाहर रो पड़ीं और दावा किया कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा, "यह पवन सिंह ही समाज की सेवा करेगा जो अपनी पत्नी को पकड़वाने के लिए पुलिस बुला रहा है. जब चुनाव थे, तब उसने मुझे फोन किया और मेरे नाम का इस्तेमाल किया. "ज्योति सिंह ने रियलिटी वेब सीरीज़ "राइज़ एंड फ़ॉल" में नज़र आए पवन सिंह पर उत्पीड़न और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया.
7/9
वहीं अपनी पत्नी ज्योति का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो वायरल होने के बाद, पवन सिंह ने भी पलटवार किया और हिंदी में एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ज्योति सिंह पर राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. पवन सिंह ने लिखा है,
वहीं अपनी पत्नी ज्योति का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो वायरल होने के बाद, पवन सिंह ने भी पलटवार किया और हिंदी में एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ज्योति सिंह पर राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. पवन सिंह ने लिखा है, "मैं अपने जीवन में बस एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं? ज्योति सिंह जी. क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह जब आप मेरी सोसाइटी में आई थीं, तो मैंने आपको आदरपूर्वक अपने घर बुलाया था और हमने लगभग डेढ़ घंटे बातचीत की थी?"
8/9
भोजपुरी सिंगर-एक्टर ने आगे लिखा है, “ आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस में नहीं है,” पवन सिंह ने आगे ये भी लिखा है,
भोजपुरी सिंगर-एक्टर ने आगे लिखा है, “ आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही है कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस में नहीं है,” पवन सिंह ने आगे ये भी लिखा है, "समाज में यह भ्रांति फैलाई गई कि मैंने पुलिस बुला ली है, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से ही वहां मौजूद थी ताकि जो भी हो, उनकी मौजूदगी में हो और आपके साथ आए लोगों या किसी और के ज़रिए कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे."
9/9
इसके बाद ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम में लिखा है,
इसके बाद ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम में लिखा है, "आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है. हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं. आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है."
Published at : 07 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Jyoti Singh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
First Snowfall: पहाड़ों पर बर्फबारी का 'आगाज', मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड
Taliban Foreign Minister India Visit: Afghanistan के FM Muttaqi का Delhi दौरा, Pakistan में खलबली!
Truck Accident: बीकानेर में भीषण हादसा, NH6 पर दो Truck भिड़े, एक की जलकर मौत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget