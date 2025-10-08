पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उनके अदाओं पर दिल हार बैठे थे पावर स्टार

उनके हंसमुख चेहरे और अट्रैक्टिव अंदाज ने फैंस का ध्यान जल्दी खींचा. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्होंने अपने टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाया. उनकी पहली फिल्म काफी हिट रही और इसके बाद उनके करियर को काफी बढ़ावा मिला.