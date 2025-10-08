एक्सप्लोरर
पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उनके अदाओं पर दिल हार बैठे थे पावर स्टार
Pawan Singh Ex- Girlfriend: पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती हैं और फैंस उनके पुराने रिलेशनशिप को भी अक्सर याद करते रहते हैं.
पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. उनके स्टाइलिश अंदाज और अदाओं पर फैंस का दिल ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह भी फिदा रह गए थे. फैंस उनके पुराने रिलेशनशिप और यादगार पलों को भी अक्सर याद करते रहते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :Pawan Singh Akshara Singh
