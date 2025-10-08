हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमापवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उनके अदाओं पर दिल हार बैठे थे पावर स्टार

पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उनके अदाओं पर दिल हार बैठे थे पावर स्टार

Pawan Singh Ex- Girlfriend: पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती हैं और फैंस उनके पुराने रिलेशनशिप को भी अक्सर याद करते रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Pawan Singh Ex- Girlfriend: पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती हैं और फैंस उनके पुराने रिलेशनशिप को भी अक्सर याद करते रहते हैं.

पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. उनके स्टाइलिश अंदाज और अदाओं पर फैंस का दिल ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह भी फिदा रह गए थे. फैंस उनके पुराने रिलेशनशिप और यादगार पलों को भी अक्सर याद करते रहते हैं.

पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाओं और एक्टिंग के दम पर कम समय में ही भोजपुरी सिनेमा में खास पहचान बना ली है.
पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाओं और एक्टिंग के दम पर कम समय में ही भोजपुरी सिनेमा में खास पहचान बना ली है.
अक्षरा को बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग का शौक था, और यही उनके करियर की शुरुआत का कारण बना.
अक्षरा को बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग का शौक था, और यही उनके करियर की शुरुआत का कारण बना.
उनके हंसमुख चेहरे और अट्रैक्टिव अंदाज ने फैंस का ध्यान जल्दी खींचा. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्होंने अपने टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाया. उनकी पहली फिल्म काफी हिट रही और इसके बाद उनके करियर को काफी बढ़ावा मिला.
उनके हंसमुख चेहरे और अट्रैक्टिव अंदाज ने फैंस का ध्यान जल्दी खींचा. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्होंने अपने टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाया. उनकी पहली फिल्म काफी हिट रही और इसके बाद उनके करियर को काफी बढ़ावा मिला.
अक्षरा सिंह सिर्फ एक ऐक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि एक सिंगर भी हैं. उन्होंने कई भोजपुरी गानों में अपनी आवाज दी है और उनके गाने लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुए हैं.
अक्षरा सिंह सिर्फ एक ऐक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि एक सिंगर भी हैं. उन्होंने कई भोजपुरी गानों में अपनी आवाज दी है और उनके गाने लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुए हैं.
पवन सिंह के साथ उनका नाम अक्सर जुड़ा रहता है. दोनों की जोड़ी ने कई बार मीडिया में सुर्खियां बटोरीं.
पवन सिंह के साथ उनका नाम अक्सर जुड़ा रहता है. दोनों की जोड़ी ने कई बार मीडिया में सुर्खियां बटोरीं.
हालांकि, समय के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन दोनों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित किया.
हालांकि, समय के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन दोनों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित किया.
पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरफुल नाम हैं और दोनों के फैंस उनकी अलग-अलग एक्टिंग के दीवाने हैं.
पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरफुल नाम हैं और दोनों के फैंस उनकी अलग-अलग एक्टिंग के दीवाने हैं.
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वह अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें, वीडियो और फिल्मों की अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. वह अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें, वीडियो और फिल्मों की अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
अक्षरा ने अपने करियर में कई अवार्ड्स और एप्रिसिएशन भी हासिल की है. उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है. उन्होंने साबित कर दिया है कि भोजपुरी सिनेमा में भी टैलेंटेड और मेहनती ऐक्टर बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं.
अक्षरा ने अपने करियर में कई अवार्ड्स और एप्रिसिएशन भी हासिल की है. उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है. उन्होंने साबित कर दिया है कि भोजपुरी सिनेमा में भी टैलेंटेड और मेहनती ऐक्टर बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं.
अक्षरा सिंह एक मल्टीटैलेंटेड ऐक्टर हैं, जो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और टैलेंट उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे फेमस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शामिल करता है.
अक्षरा सिंह एक मल्टीटैलेंटेड ऐक्टर हैं, जो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और टैलेंट उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे फेमस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शामिल करता है.
Published at : 08 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Pawan Singh Akshara Singh

Photo Gallery

Embed widget