हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमापत्नी ज्योति सिंह संग विवाद के बीच पवन सिंह ने धोखे को लेकर की बात, बोले- कमियां दोनों तरफ होती हैं

पत्नी ज्योति सिंह संग विवाद के बीच पवन सिंह ने धोखे को लेकर की बात, बोले- कमियां दोनों तरफ होती हैं

Pawan Singh Statement: पवन सिंह हाल ही में एक इवेंट में अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. प्यार, शादी और धोखे पर दिए गए उनके तंज को लोग उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जोड़कर देख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Pawan Singh Statement: पवन सिंह हाल ही में एक इवेंट में अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. प्यार, शादी और धोखे पर दिए गए उनके तंज को लोग उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जोड़कर देख रहे हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाते हैं अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियां बटोर ही लेते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक इवेंट में उन्होंने प्यार शादी और धोखे पर खुलकर बातें कीं. उनके शब्द इतने इशारों वाले थे कि लोगों ने तुरंत ही इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ना शुरू कर दिया और चर्चा फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते पर आकर टिक गई.

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों जहां भी जाते हैं वहां ट्रोल्स को सीधे या इशारों में जवाब देना नहीं भूलते. वो काफी चर्चा में रहते हैं.
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों जहां भी जाते हैं वहां ट्रोल्स को सीधे या इशारों में जवाब देना नहीं भूलते. वो काफी चर्चा में रहते हैं.
पवन सिंह अक्सर प्यार, शादी और धोखे जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते नजर आते हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोगों ने तुरंत उसका कनेक्शन ज्योति से जोड़ दिया.
पवन सिंह अक्सर प्यार, शादी और धोखे जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते नजर आते हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोगों ने तुरंत उसका कनेक्शन ज्योति से जोड़ दिया.
Published at : 02 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Pawan Singh Bhojpuri Cinema Jyoti Singh

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
