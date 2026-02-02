एक्सप्लोरर
पत्नी ज्योति सिंह संग विवाद के बीच पवन सिंह ने धोखे को लेकर की बात, बोले- कमियां दोनों तरफ होती हैं
Pawan Singh Statement: पवन सिंह हाल ही में एक इवेंट में अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. प्यार, शादी और धोखे पर दिए गए उनके तंज को लोग उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जोड़कर देख रहे हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जहां भी जाते हैं अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियां बटोर ही लेते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक इवेंट में उन्होंने प्यार शादी और धोखे पर खुलकर बातें कीं. उनके शब्द इतने इशारों वाले थे कि लोगों ने तुरंत ही इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ना शुरू कर दिया और चर्चा फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते पर आकर टिक गई.
