मनीषा रानी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: भोजपुरी सोशल मीडिया क्वीन का जलवा

मनीषा का यह लुक पूरी तरह से ब्राइडल है. उन्होंने गहरे लाल औऱ मरून रंग का लहंगा पहना है जिस पर गोल्डन धागे और ज़री का काम किया गया है. लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज है जिस पर भी बारीक काम है. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जूलरी पहनी है, जैसे बड़ा नथ, मांग टीका, झुमके और नेकलेस. सबसे खास बात है उनका हेयरस्टाइल, उन्होंने अपनी लंबी चोटी को सफेद फूलों के गजरे से पूरी तरह ढका हुआ है.