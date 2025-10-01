हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमामनीषा रानी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: भोजपुरी सोशल मीडिया क्वीन का जलवा

मनीषा रानी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: भोजपुरी सोशल मीडिया क्वीन का जलवा

Manisha Rani Glamour: मनीषा रानी, जिन्हें भोजपुरी की सोशल मीडिया क्वीन कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अदाओं के लिए खूब मशहूर हैं. उनकी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस खूब पसंद करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Manisha Rani Glamour: मनीषा रानी, जिन्हें भोजपुरी की सोशल मीडिया क्वीन कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अदाओं के लिए खूब मशहूर हैं. उनकी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस खूब पसंद करते हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की दुनिया में मनीषा रानी का नाम आज काफी चमक रहा है. अपनी स्टाइलिश अदाओं, कॉन्फिडेंस भरे अंदाज़ और प्यारी मुस्कान से उन्होंने लाखों फैंस का दिल जीत लिया है. मनीषा रानी सिर्फ एक सोशल मीडिया सेंसेशन ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हर नए लुक और फोटोशूट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं.

1/10
मनीषा का यह लुक प्योर ट्रेडिशनल बिहारी है. उन्होंने लाल और हरे रंग की भारी ज़री वर्क वाली बनारसी साड़ी पहनी है, जिसके पल्लू को सिर पर घूंघट की तरह लिया हुआ है. उनके ज्वेलरी में एक भारी गोल्ड चोकर नेकलेस, एक बड़ी नथ, और मांग टीका है. सबसे खास हैं उनके चेहरे पर लगाई गई ट्रेडिशनल सिंदूर.
मनीषा का यह लुक प्योर ट्रेडिशनल बिहारी है. उन्होंने लाल और हरे रंग की भारी ज़री वर्क वाली बनारसी साड़ी पहनी है, जिसके पल्लू को सिर पर घूंघट की तरह लिया हुआ है. उनके ज्वेलरी में एक भारी गोल्ड चोकर नेकलेस, एक बड़ी नथ, और मांग टीका है. सबसे खास हैं उनके चेहरे पर लगाई गई ट्रेडिशनल सिंदूर.
2/10
इस लुक मे मनीषा ने काले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी है, जिस पर सिल्वर कलर की बारीक चमकीली स्ट्रिप हैं. उनके फुल-स्लीव ब्लाउज पर भी मैचिंग सीक्विन वर्क है. एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने छोटे डायमंड स्टड्स और हाथों में सिंपल चूड़ियां पहनी हैं.
इस लुक मे मनीषा ने काले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी है, जिस पर सिल्वर कलर की बारीक चमकीली स्ट्रिप हैं. उनके फुल-स्लीव ब्लाउज पर भी मैचिंग सीक्विन वर्क है. एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने छोटे डायमंड स्टड्स और हाथों में सिंपल चूड़ियां पहनी हैं.
3/10
मनीषा का यह लुक पूरी तरह से ब्राइडल है. उन्होंने गहरे लाल औऱ मरून रंग का लहंगा पहना है जिस पर गोल्डन धागे और ज़री का काम किया गया है. लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज है जिस पर भी बारीक काम है. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जूलरी पहनी है, जैसे बड़ा नथ, मांग टीका, झुमके और नेकलेस. सबसे खास बात है उनका हेयरस्टाइल, उन्होंने अपनी लंबी चोटी को सफेद फूलों के गजरे से पूरी तरह ढका हुआ है.
मनीषा का यह लुक पूरी तरह से ब्राइडल है. उन्होंने गहरे लाल औऱ मरून रंग का लहंगा पहना है जिस पर गोल्डन धागे और ज़री का काम किया गया है. लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज है जिस पर भी बारीक काम है. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जूलरी पहनी है, जैसे बड़ा नथ, मांग टीका, झुमके और नेकलेस. सबसे खास बात है उनका हेयरस्टाइल, उन्होंने अपनी लंबी चोटी को सफेद फूलों के गजरे से पूरी तरह ढका हुआ है.
4/10
इस फोटो में मनीषा ने डार्क मरून रंग के गाउन में एक बहुत ही ग्लैमरस लुक दे रही हैं. उन्होंने स्ट्रैपलेस, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनी है जिस पर बारीक लेस पैटर्न बना हुआ है. उन्होंने अपने इस लुक को एक गोल्ड चेन वाले नेकलेस और हाथों में कई सारी ब्रेसलेट के साथ एक्सेसराइज़ किया है. यह लुक एक रिलैक्स वेकेशन के लिए परफेक्ट है.
इस फोटो में मनीषा ने डार्क मरून रंग के गाउन में एक बहुत ही ग्लैमरस लुक दे रही हैं. उन्होंने स्ट्रैपलेस, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनी है जिस पर बारीक लेस पैटर्न बना हुआ है. उन्होंने अपने इस लुक को एक गोल्ड चेन वाले नेकलेस और हाथों में कई सारी ब्रेसलेट के साथ एक्सेसराइज़ किया है. यह लुक एक रिलैक्स वेकेशन के लिए परफेक्ट है.
5/10
मनीषा का यह लुक स्टाइलिश और कैज़ुअल है, जिसमें थोड़ा सा ब्लिंग भी है. उन्होंने मरून रंग का लेदर जैकेट पहना है. इसे उन्होंने काले रंग के वाइड-लेग कार्गो पैंट्स के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज के लिए, उन्होंने ट्रेंडी चश्मा और गले में कई गोल्ड चेन नेकलेस पहने हैं.
मनीषा का यह लुक स्टाइलिश और कैज़ुअल है, जिसमें थोड़ा सा ब्लिंग भी है. उन्होंने मरून रंग का लेदर जैकेट पहना है. इसे उन्होंने काले रंग के वाइड-लेग कार्गो पैंट्स के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज के लिए, उन्होंने ट्रेंडी चश्मा और गले में कई गोल्ड चेन नेकलेस पहने हैं.
6/10
मनीषा इस लुक में एक बीच वियर स्टाइल में दिख रही हैं. उन्होंने नीले और सफेद रंग का फ्लोरल प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें क्रॉप टॉप और हाई-स्लिट वाला रैप स्कर्ट है. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन बूट्स के साथ स्टाइल किया है. यह एक बहुत ही स्टाइलिश हॉलिडे बीच लुक है.
मनीषा इस लुक में एक बीच वियर स्टाइल में दिख रही हैं. उन्होंने नीले और सफेद रंग का फ्लोरल प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें क्रॉप टॉप और हाई-स्लिट वाला रैप स्कर्ट है. उन्होंने अपने लुक को ब्राउन बूट्स के साथ स्टाइल किया है. यह एक बहुत ही स्टाइलिश हॉलिडे बीच लुक है.
7/10
इस लुक में मनीषा ने सफेद रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली मैक्सी ड्रेस पहनी है, जिसमें पतली स्ट्रैप्स हैं और यह वी नेकलाइन है. यह ड्रेस उन पर बहुत ही लाइट और एयरी लग रही है. उन्होंने गले में एक पतला नेकलेस और हाथ में ब्रेसलेट पहने हैं. यह लुक एक नैचुरल वाइब दे रहा है.
इस लुक में मनीषा ने सफेद रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली मैक्सी ड्रेस पहनी है, जिसमें पतली स्ट्रैप्स हैं और यह वी नेकलाइन है. यह ड्रेस उन पर बहुत ही लाइट और एयरी लग रही है. उन्होंने गले में एक पतला नेकलेस और हाथ में ब्रेसलेट पहने हैं. यह लुक एक नैचुरल वाइब दे रहा है.
8/10
मनीषा ने इस बीच वियर लुक के लिए एक ट्रेंडी लुक अपनाया है. उन्होंने सफ़ेद रंग की क्रोशिया की मिनी ड्रेस पहना है, जिसमें मल्टीकलर बड़े सेक्विन लगे हैं, जो उनके लुक को एक फंकी वाइब दे रहे हैं. यह ड्रेस उनके बीच वेकेशन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने लुक को हूप इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है और खुले बालों के साथ रिलैक्स्ड बीच ब्यूटी लग रही हैं.
मनीषा ने इस बीच वियर लुक के लिए एक ट्रेंडी लुक अपनाया है. उन्होंने सफ़ेद रंग की क्रोशिया की मिनी ड्रेस पहना है, जिसमें मल्टीकलर बड़े सेक्विन लगे हैं, जो उनके लुक को एक फंकी वाइब दे रहे हैं. यह ड्रेस उनके बीच वेकेशन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने लुक को हूप इयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है और खुले बालों के साथ रिलैक्स्ड बीच ब्यूटी लग रही हैं.
9/10
मनीषा इस लुक में एक डार्क ब्राउन रंग की ड्रेस में हैं, जो उन्हें मोनोक्रोम और एलिगेंट वाइब दे रहा है. यह ड्रेस एक मिडी-लेंथ रैप-स्टाइल है और यह सैटिन फैब्रिक की बनी है. उन्होंने इसे बिना किसी एक्सेसरी के पहना है और अपने बालों को खुला रखा है.
मनीषा इस लुक में एक डार्क ब्राउन रंग की ड्रेस में हैं, जो उन्हें मोनोक्रोम और एलिगेंट वाइब दे रहा है. यह ड्रेस एक मिडी-लेंथ रैप-स्टाइल है और यह सैटिन फैब्रिक की बनी है. उन्होंने इसे बिना किसी एक्सेसरी के पहना है और अपने बालों को खुला रखा है.
10/10
इस लुक मे मनीषा ने हल्के मल्टीकलर सिल्वर रंग का एक बेहद खूबसूरत सीक्वेंस गाउन पहना है, जिसमें पूरे में सिल्वर बीड्स का काम है. यह बैकलेस और हॉल्टर नेकलाइन वाला गाउन है जिसमें साइड में हाई स्लिट है, जो उनके लुक को ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाया है और हल्के एक्सेसरीज़ के साथ अपनी ड्रेस को हाईलाइट किया है, जिससे यह एक शानदार रेड कार्पेट लुक बन गया है.
इस लुक मे मनीषा ने हल्के मल्टीकलर सिल्वर रंग का एक बेहद खूबसूरत सीक्वेंस गाउन पहना है, जिसमें पूरे में सिल्वर बीड्स का काम है. यह बैकलेस और हॉल्टर नेकलाइन वाला गाउन है जिसमें साइड में हाई स्लिट है, जो उनके लुक को ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाया है और हल्के एक्सेसरीज़ के साथ अपनी ड्रेस को हाईलाइट किया है, जिससे यह एक शानदार रेड कार्पेट लुक बन गया है.
Published at : 01 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss OTT Season 2 Manisha Rani Jhalak Dikhhla Jaa Season 11

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत, कफ सिरप पीने से गई जान!
छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत, कफ सिरप पीने से गई जान!
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत, कफ सिरप पीने से गई जान!
छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत, कफ सिरप पीने से गई जान!
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल, जेनेलिया भी छाईं
दुर्गा पूजा 2025: अजय देवगन की बेटी निसा ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, काजोल-रानी का बॉन्ड वायरल
जनरल नॉलेज
US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
नौकरी
बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
हेल्थ
चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी
चेहरे पर तेजी से बढ़ रहे बिंदी जैसे काले दाग, शरीर में हो सकती है ये परेशानी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget