खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव

Khesari Lal Yadav Wife Photos: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की वाइफ का नाम चंदा यादव है. चंदा यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जहां वो देसी लुक्स में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 06 Oct 2025 05:00 PM (IST)
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने साल 2006 में चंदा यादव से शादी की थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी हैं. चंदा यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

खेसारी लाल यादव की वाइफ चंदा यादव बेहद सिंपल और देसी लाइफस्टाइल जीती हैं. इंस्टाग्राम पर मौजूद उनकी फोटोज इस बात की गवाह हैं.
इंस्टाग्राम पर चंदा यादव के 265 हजार फॉलोवर्स हैं. यहां वो अक्सर खेसारी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं जिसमें उनका खूबसूरत लुक देखने को मिलता है.
सूट हो या साड़ी, चंदा यादव काफी सिंपल तरीके से कैरी करती हैं. यहां भी इस प्रिंटेड सूट में वो काफी प्यारी दिख रही हैं.
रेड कलर की बनारसी साड़ी पहने चंदा काफी अच्छी लग रही हैं. गोल्ड जूलरी और माथे पर सिंदूर लगीए उन्होंने अपना सोलह श्रंगार पूरा किया है.
ब्लू कलर के सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा, गले में पेंडेंट और हाथों में मेहंदी लगाए चंदा बहुत जच रही हैं.
ब्लैक कलर की फ्रॉक के साथ व्हाइट ब्लेजर कैरी किए चंदा ने स्टाइलिश लुक क्रिएट किया है. उन्हें समुंदर किनारे पोज देते देखा जा सकता है.
इस प्रिंटेड सूट में भी चंदा यादव बहुत अच्छी लग रही हैं. फोटो में वो एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं.
यहां येलो कलर की साड़ी के साथ चंदा ने रेड कलर का नेकलेस पेयर किया है. उनके साथ खेसारी लाल भी पोज देते नजर आ रहे हैं.
वेस्टर्न में भी चंदा कुछ कम नहीं लगतीं. ब्लैक कलर के इस आउटफिट में वो काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.
सिंपल सूट और माथे पर लाल बिंगी लगाए चंदा यादव बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 06 Oct 2025 04:54 PM (IST)
