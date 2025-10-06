एक्सप्लोरर
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Khesari Lal Yadav Wife Photos: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की वाइफ का नाम चंदा यादव है. चंदा यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जहां वो देसी लुक्स में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने साल 2006 में चंदा यादव से शादी की थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी हैं. चंदा यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 04:54 PM (IST)
