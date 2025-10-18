बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारे में माहौल काफी गरमाया हुआ है. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की राजनीति में एंट्री हो गई है. खेसारी आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. बिहार के सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का भी जिक्र किया. आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.