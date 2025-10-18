हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाकरोड़ों के मालिक हैं खेसारी लाल यादव, फिल्मों के अलावा और कहां-कहां से कमाते हैं पैसा? जानें

Khesari Lal Yadav Net worth: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव फैंस के बीच खूब पसंद किए जाते हैं. इस बार वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं. तो चलिए जान लेते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 06:26 PM (IST)
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. एक्टर होने के साथ-साथ वे सिंगर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं. फिल्मों के अलावा खेसारी स्टेज शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब से भी मोटी कमाई करते हैं.

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने दम पर न सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, बल्कि देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारे में माहौल काफी गरमाया हुआ है. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की राजनीति में एंट्री हो गई है. खेसारी आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. बिहार के सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का भी जिक्र किया. आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.
छपरा के रहने वाले खेसारी लाल यादव का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता है. उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उनका जन्म मिट्टी के घर में हुआ था
उनके करियर की शुरुआत गाने और एक्टिंग से हुई, और उन्होंने 'सपूत' (2012) से फिल्मों में डेब्यू किया
खेसारी लाल यादव की पहली सफल फिल्म 'साजन चले ससुराल' है, जिसने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का स्टार बना दिया.
उनकी कुछ हिट फिल्मों में 'संघर्ष', 'कुली नंबर 1', 'नागिन' और 'छपरा एक्सप्रेस' शामिल हैं.
खेसारी लाल यादव के पास 16.89 करोड़ की चल और 7.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है.
जबकि वह स्टेज शो करने के लिए 10-15 लाख रुपये की फीस लेते हैं और वो एक फिल्म में काम करने के लिए वह लगभग 50-60 लाख रुपये लेते हैं.
इसके अलावा उनके पास मुंबई और पटना में खुद का फ्लैट है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. छपरा में भी उनके पास घर है, जो पुश्तैनी है. उनके पास लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी, टोयोटा जैसी कार है.
खेसारी फिल्मों के साथ-साथ स्टेज शोज से भी खूब पैसा कमाते हैं. यानी एक्टिंग और गानों से उनकी मोटी कमाई होती है.
Published at : 18 Oct 2025 06:26 PM (IST)
Embed widget