करोड़ों के मालिक हैं खेसारी लाल यादव, फिल्मों के अलावा और कहां-कहां से कमाते हैं पैसा? जानें
Khesari Lal Yadav Net worth: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव फैंस के बीच खूब पसंद किए जाते हैं. इस बार वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं. तो चलिए जान लेते हैं उनकी नेटवर्थ.
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. एक्टर होने के साथ-साथ वे सिंगर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं. फिल्मों के अलावा खेसारी स्टेज शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब से भी मोटी कमाई करते हैं.
