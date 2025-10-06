करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन

अक्षरा सिंह की हालि मे आई भोजपुरी फिल्म रूद्र शक्ति 18 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेता विक्रांत सिंह नज़र आए. यह एक फैमली और स्पिरिचुअल कहानी पर बनी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने ट्रेलर और प्रमोशन के दौरान काफी पसंद किया. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा एक्ससाइटमेंट देखने को मिला, हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. फिलहाल इस फिल्म का*हिंदी या डिजिटल वर्जन अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं हुआ है.