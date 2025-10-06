एक्सप्लोरर
करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन
Golden Karwa Look: करवा चौथ पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के इस लुक से आप खूबसूरत डिजाइन और स्टाइल के आइडिया ले सकती हैं.
करवा चौथ पर अगर आप चमकदार और ट्रेंडी लुक चाहती हैं, तो गोल्डन आउटफिट आपके लिए बेहतरीन रहेगा. भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने स्टाइलिश और रॉयल लुक्स के लिए जानी जाती हैं. उनका गोल्डन आउटफिट करवा चौथ जैसे मौके पर परफेक्ट लगेंगे. अक्षरा के लुक से आप अपने फेस्टिव स्टाइल के लिए शानदार इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2025 01:00 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
55 की उम्र में बेटी से भी ज्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत हैं अक्षरा सिंह की 'मां'
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
डांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा के इन मल्टीकलर लहंगों से लें आइडिया
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से बिखरेती हैं फैशन का जलवा
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2025
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
55 की उम्र में बेटी से भी ज्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत हैं अक्षरा सिंह की 'मां'
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion