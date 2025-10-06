हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन

करवा चौथ पर गोल्डन आउटफिट में करना है शाइन? अक्षरा सिंह के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन

Golden Karwa Look: करवा चौथ पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के इस लुक से आप खूबसूरत डिजाइन और स्टाइल के आइडिया ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Golden Karwa Look: करवा चौथ पर अगर आप ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के इस लुक से आप खूबसूरत डिजाइन और स्टाइल के आइडिया ले सकती हैं.

करवा चौथ पर अगर आप चमकदार और ट्रेंडी लुक चाहती हैं, तो गोल्डन आउटफिट आपके लिए बेहतरीन रहेगा. भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने स्टाइलिश और रॉयल लुक्स के लिए जानी जाती हैं. उनका गोल्डन आउटफिट करवा चौथ जैसे मौके पर परफेक्ट लगेंगे. अक्षरा के लुक से आप अपने फेस्टिव स्टाइल के लिए शानदार इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

1/7
अक्षरा सिंह का यह लुक इस करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने गोल्डन साड़ी ड्रेप स्टाइल गाउन पहना है जिसमें ट्रेडिशनल टच और मॉडर्न स्टाइल दोनों का शानदार मेल दिखाई दे रहा है. यह आउटफिट फेस्टिव मूड के लिए एकदम सही है और इसका रॉयल फॉल और फिटिंग उन्हें एक ग्रेसफुल अपीयरेंस दे रहा है. इस करवा चौथ पर आप भी इस तरह के गाउन या साड़ी ड्रेप स्टाइल आउटफिट चुनकर अपने फेस्टिव स्टाइल में एलीगेंस जोड़ सकती हैं.
अक्षरा सिंह का यह लुक इस करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने गोल्डन साड़ी ड्रेप स्टाइल गाउन पहना है जिसमें ट्रेडिशनल टच और मॉडर्न स्टाइल दोनों का शानदार मेल दिखाई दे रहा है. यह आउटफिट फेस्टिव मूड के लिए एकदम सही है और इसका रॉयल फॉल और फिटिंग उन्हें एक ग्रेसफुल अपीयरेंस दे रहा है. इस करवा चौथ पर आप भी इस तरह के गाउन या साड़ी ड्रेप स्टाइल आउटफिट चुनकर अपने फेस्टिव स्टाइल में एलीगेंस जोड़ सकती हैं.
2/7
इस आउटफिट की खूबसूरती इसके हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी वर्क में छिपी है. इसमें ज़री और सीक्विन का इस्तेमाल किया गया है जो लुक को रिच और फेस्टिव बनाता है. नीचे की ओर दिए गए ड्रेप साड़ी स्टाइल ने इसे और भी फ्लोई और ग्रेसफुल टच दिया है, जो करवा चौथ की शाम के लिए बेहद खास रहेगा.
इस आउटफिट की खूबसूरती इसके हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी वर्क में छिपी है. इसमें ज़री और सीक्विन का इस्तेमाल किया गया है जो लुक को रिच और फेस्टिव बनाता है. नीचे की ओर दिए गए ड्रेप साड़ी स्टाइल ने इसे और भी फ्लोई और ग्रेसफुल टच दिया है, जो करवा चौथ की शाम के लिए बेहद खास रहेगा.
3/7
अक्षरा ने अपने लुक को और रॉयल बनाने के लिए केप स्टाइल दुपट्टा कैरी किया है. कंधों से झूलता हुआ यह केप दुपट्टा न केवल आउटफिट में क्वीन टच जोड़ता है बल्कि बहुत ही रिफाइंड लुक भी दे रहा है. इस करवा चौथ पर अगर आप हल्के लेकिन स्टाइलिश तरीके से ड्रेस अप होना चाहती हैं तो यह एक बढ़िया आइडिया है।
अक्षरा ने अपने लुक को और रॉयल बनाने के लिए केप स्टाइल दुपट्टा कैरी किया है. कंधों से झूलता हुआ यह केप दुपट्टा न केवल आउटफिट में क्वीन टच जोड़ता है बल्कि बहुत ही रिफाइंड लुक भी दे रहा है. इस करवा चौथ पर अगर आप हल्के लेकिन स्टाइलिश तरीके से ड्रेस अप होना चाहती हैं तो यह एक बढ़िया आइडिया है।
4/7
ज्वेलरी के मामले में अक्षरा ने सिंपल लेकिन क्लासी स्टाइल चुना है. उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस और छोटे ईयरिंग्स पहने हैं जो आउटफिट के साथ पूरी तरह मैच खाते हैं. उनके हाथों पर लगी मेहंदी डिज़ाइन फेस्टिव फील को और बढ़ा देती है, जो करवा चौथ के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है.
ज्वेलरी के मामले में अक्षरा ने सिंपल लेकिन क्लासी स्टाइल चुना है. उन्होंने गोल्डन चोकर नेकलेस और छोटे ईयरिंग्स पहने हैं जो आउटफिट के साथ पूरी तरह मैच खाते हैं. उनके हाथों पर लगी मेहंदी डिज़ाइन फेस्टिव फील को और बढ़ा देती है, जो करवा चौथ के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है.
5/7
मेकअप की बात करें तो अक्षरा ने न्यूड और सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप किया है जिसमें हल्की आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक शामिल हैं. हेयरस्टाइल में उन्होंने स्लीक लो बन बनाया है जो इस फेस्टिव सीजन के लिए एलिगेंट और कम्फर्टेबल दोनों है.
मेकअप की बात करें तो अक्षरा ने न्यूड और सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप किया है जिसमें हल्की आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक शामिल हैं. हेयरस्टाइल में उन्होंने स्लीक लो बन बनाया है जो इस फेस्टिव सीजन के लिए एलिगेंट और कम्फर्टेबल दोनों है.
6/7
कुल मिलाकर, अक्षरा का यह गोल्डन रॉयल लुक इस करवा चौथ के लिए एकदम ग्रेसफुल, ग्लैमरस और इंस्पिरेशनल है. यह स्टाइल न केवल ट्रेडिशनल सुंदरता दिखाता है बल्कि एक मॉडर्न वुमन के कॉन्फिडेंस को भी दिखा रहा है. इस करवा चौथ पर अगर आप अपने लुक में थोड़ी रॉयल्टी और एलिगेंस जोड़ना चाहती हैं, तो अक्षरा का यह स्टाइल जरूर ट्राय करें.
कुल मिलाकर, अक्षरा का यह गोल्डन रॉयल लुक इस करवा चौथ के लिए एकदम ग्रेसफुल, ग्लैमरस और इंस्पिरेशनल है. यह स्टाइल न केवल ट्रेडिशनल सुंदरता दिखाता है बल्कि एक मॉडर्न वुमन के कॉन्फिडेंस को भी दिखा रहा है. इस करवा चौथ पर अगर आप अपने लुक में थोड़ी रॉयल्टी और एलिगेंस जोड़ना चाहती हैं, तो अक्षरा का यह स्टाइल जरूर ट्राय करें.
7/7
अक्षरा सिंह की हालि मे आई भोजपुरी फिल्म रूद्र शक्ति 18 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेता विक्रांत सिंह नज़र आए. यह एक फैमली और स्पिरिचुअल कहानी पर बनी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने ट्रेलर और प्रमोशन के दौरान काफी पसंद किया. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा एक्ससाइटमेंट देखने को मिला, हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. फिलहाल इस फिल्म का*हिंदी या डिजिटल वर्जन अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं हुआ है.
अक्षरा सिंह की हालि मे आई भोजपुरी फिल्म रूद्र शक्ति 18 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेता विक्रांत सिंह नज़र आए. यह एक फैमली और स्पिरिचुअल कहानी पर बनी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने ट्रेलर और प्रमोशन के दौरान काफी पसंद किया. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा एक्ससाइटमेंट देखने को मिला, हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. फिलहाल इस फिल्म का*हिंदी या डिजिटल वर्जन अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं हुआ है.
Published at : 06 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Embed widget