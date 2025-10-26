हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक

अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर त्योहार धूम-धाम से मनाती हैं. वो छठ पूजा भी मनाती हैं. अक्षरा सिंह अपने रीति-रिवाजों में बहुत मानती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 07:40 AM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर त्योहार धूम-धाम से मनाती हैं. वो छठ पूजा भी मनाती हैं. अक्षरा सिंह अपने रीति-रिवाजों में बहुत मानती हैं.

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह छठ पूजा धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं. वो पूरे परिवार के साथ मिलकर इस आस्था के पर्व को मनाती हैं.

1/7
इस बार भी अक्षरा छठ पूजा कर रही हैं. उन्होंने नहाय-खाय की फोटोज शेयर की हैं.
इस बार भी अक्षरा छठ पूजा कर रही हैं. उन्होंने नहाय-खाय की फोटोज शेयर की हैं.
2/7
फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- पवित्रता का पहला पड़ाव, नहाय-खाय से शुरू हुआ आस्था का प्रवाह. जय छठी मईया की.
फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- पवित्रता का पहला पड़ाव, नहाय-खाय से शुरू हुआ आस्था का प्रवाह. जय छठी मईया की.
3/7
अक्षरा सिंह ने नो मेकअप लुक में अपनी फोटोज शेयर की है. वो सादगीभरे अंदाज से इस त्योहार को मना रही हैं.
अक्षरा सिंह ने नो मेकअप लुक में अपनी फोटोज शेयर की है. वो सादगीभरे अंदाज से इस त्योहार को मना रही हैं.
4/7
उनके लुक की बात करें तो अक्षरा सिंह ने हरे रंग की साड़ी पहनी और बालों को खुला रखा.
उनके लुक की बात करें तो अक्षरा सिंह ने हरे रंग की साड़ी पहनी और बालों को खुला रखा.
5/7
उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया. लेकिन छठ पूजा की खुशी और एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर साफ दिखी.
उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया. लेकिन छठ पूजा की खुशी और एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर साफ दिखी.
6/7
अक्षरा सिंह ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया. उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना बनाया.
अक्षरा सिंह ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया. उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना बनाया.
7/7
बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं. वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं.
बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं. वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Chhath Puja Akshara Singh

