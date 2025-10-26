एक्सप्लोरर
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर त्योहार धूम-धाम से मनाती हैं. वो छठ पूजा भी मनाती हैं. अक्षरा सिंह अपने रीति-रिवाजों में बहुत मानती हैं.
एक्ट्रेस अक्षरा सिंह छठ पूजा धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं. वो पूरे परिवार के साथ मिलकर इस आस्था के पर्व को मनाती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Chhath Puja Akshara Singh
