छठ पूजा पर ट्रेंडी लुक के लिए ट्राई करें अक्षरा सिंह का ये साड़ी स्टाइल, महापर्व हो जाएगा और भी खास

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाछठ पूजा पर ट्रेंडी लुक के लिए ट्राई करें अक्षरा सिंह का ये साड़ी स्टाइल, महापर्व हो जाएगा और भी खास

Chhath Puja 2025: छठ पूजा के लिए ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक पाने के लिए अक्षरा सिंह का ट्रेंडी साड़ी लुक बेहतरीन इंस्पिरेशन है. उनकी स्टाइलिश साड़ियां इस छठ पूजा के लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:06 PM (IST)
छठ पूजा का त्यौहार आते ही महिलाएं ट्रैडिशनल लुक में नजर आने की तैयारी में जुट जाती हैं. इस बार अगर आप भी अपने लुक में कुछ ट्रेंडी टच देना चाहती हैं, तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का साड़ी स्टाइल आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. अक्षरा हर साल अपने ग्लैमरस और एथनिक आउटफिट्स से फैंस का दिल जीतती हैं. छठ महापर्व के मौके पर उनका यह साड़ी लुक एकदम रॉयल और ग्रेसफुल नजर आ रहा है, जो आपकी पूजा लुक को भी खास बना सकता है.

अक्षरा का ये ट्रेडिशनल लुक छठ पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. उनका ये साड़ी लुक कॉपी करके आप महफिल लूट सकती हैं.
इस रेड साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये लुक छठ पूजा या फिर किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
इस छठ पूजा के लिए एक्ट्रेस का ये लुक भी रिक्रिएट किया जा सकता है. उन्होंने ग्रीन साड़ी पहनी है साथ ही सिंपल ज्वैलरी कैरी करके लुक को मॉडर्न बनाया है.
अगर आप इस छठ पूजा में ट्रेडिशनल के साथ ग्लैम लुक चाहती है तो अक्षरा का ये लुक एकदम परफेक्ट है.
इस रेड बनारसी साड़ी में एक्ट्रेस कमाल की दिख रही हैं. छठ पूजा के लिए अक्षरा का ये लुक कॉपी करके आप भी चमक सकती हैं.
अगर आप सिंपल लुक चाहती है तो एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक भी कॉपी किया जा सकता है.
वहीं अगर आप कुछ मॉडर्न लुक रिक्रिएट करना चाहती है तो अक्षरा का ये ट्रेंडी सारी लुक फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट रहेगा.
Published at : 25 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Akshara Singh Chhath 2025

Photo Gallery

