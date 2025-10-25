एक्सप्लोरर
छठ पूजा पर ट्रेंडी लुक के लिए ट्राई करें अक्षरा सिंह का ये साड़ी स्टाइल, महापर्व हो जाएगा और भी खास
Chhath Puja 2025: छठ पूजा के लिए ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक पाने के लिए अक्षरा सिंह का ट्रेंडी साड़ी लुक बेहतरीन इंस्पिरेशन है. उनकी स्टाइलिश साड़ियां इस छठ पूजा के लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.
छठ पूजा का त्यौहार आते ही महिलाएं ट्रैडिशनल लुक में नजर आने की तैयारी में जुट जाती हैं. इस बार अगर आप भी अपने लुक में कुछ ट्रेंडी टच देना चाहती हैं, तो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का साड़ी स्टाइल आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. अक्षरा हर साल अपने ग्लैमरस और एथनिक आउटफिट्स से फैंस का दिल जीतती हैं. छठ महापर्व के मौके पर उनका यह साड़ी लुक एकदम रॉयल और ग्रेसफुल नजर आ रहा है, जो आपकी पूजा लुक को भी खास बना सकता है.
Published at : 25 Oct 2025 03:06 PM (IST)
