भोजपुरी इंडस्ट्री की 'क्वीन' सबीहा शेख से कैसे बन गई रानी चटर्जी, जानें मुस्लिम होकर हिंदू नाम रखने का किस्सा
भोजपुरी इंडस्ट्री में क्वीन के नाम से मशहुर एक्ट्रेस रानी चटर्जी असल में हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम हैं. इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं वो किस्सा जिसकी वजह से सबीहा शेख को रानी चटर्जी बनना पड़ा.
भोजपुरी इंडस्ट्री का वो चेहरा जिसने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया. इतना ही नहीं उनका नाम आज भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में भी शुमार है.लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी की हिंदू नाम रखने वाली ये एक्ट्रेस रियल में मुस्लिम हैं. जाने आखिर क्यों इस एक्ट्रेस ने मुस्लिम होकर हिंदू नाम अपनाया.
Published at : 13 Feb 2026 02:24 PM (IST)
