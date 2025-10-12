हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा की 10 तस्वीरें, ग्लैमर के आगे फेल हैं मोनालिसा-आम्रपाली

भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा की 10 तस्वीरें, ग्लैमर के आगे फेल हैं मोनालिसा-आम्रपाली

Smriti Sinha Glamorous Pics: भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा अपने ग्लैमरस लुक्स से सभी को दीवाना बना लेती रही हैं. उनके स्टाइलिश लुक के आगे मोनालिसा और आम्रपाली दुबे जैसी हसीनाएं भी फीकी पड़ जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Smriti Sinha Glamorous Pics: भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा अपने ग्लैमरस लुक्स से सभी को दीवाना बना लेती रही हैं. उनके स्टाइलिश लुक के आगे मोनालिसा और आम्रपाली दुबे जैसी हसीनाएं भी फीकी पड़ जाती हैं.

भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत हैं. अपनी खूबसूरती से वो भोजपुरी की कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं.

1/10
स्मृति सिन्हा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेसे में से एक हैं. वो अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और स्टाइल से फैंस का दिल जीतने का हुनर रखती हैं.
स्मृति सिन्हा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेसे में से एक हैं. वो अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और स्टाइल से फैंस का दिल जीतने का हुनर रखती हैं.
2/10
स्मृति भोजपुरी की उन खूबसूरत ऐक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो पर्दे पर आती हैं तो नजरें बस उन पर ही टिकी रह जाती हैं.
स्मृति भोजपुरी की उन खूबसूरत ऐक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो पर्दे पर आती हैं तो नजरें बस उन पर ही टिकी रह जाती हैं.
3/10
स्मृति सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में भोजपुरी फिल्म 'रंगीला बाबू' से की थी.
स्मृति सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में भोजपुरी फिल्म 'रंगीला बाबू' से की थी.
4/10
इसके बाद स्मृति सिन्हा ने 'प्यार बिना चैन कहां रे', 'साजन चले ससुराल', 'बंधन', 'सौगंध गंगा मैया के', 'देवरा पर मनवा डोले' और 'प्यार झुकता नहीं' जैसी फिल्मों में काम किया.
इसके बाद स्मृति सिन्हा ने 'प्यार बिना चैन कहां रे', 'साजन चले ससुराल', 'बंधन', 'सौगंध गंगा मैया के', 'देवरा पर मनवा डोले' और 'प्यार झुकता नहीं' जैसी फिल्मों में काम किया.
5/10
स्मृति सिन्हा इस समय जिस मुकाम पर हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. भोजपुरी के साथ-साथ उन्होंने उड़िया फिल्मों में भी काम किया है.
स्मृति सिन्हा इस समय जिस मुकाम पर हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. भोजपुरी के साथ-साथ उन्होंने उड़िया फिल्मों में भी काम किया है.
6/10
स्मृति सिन्हा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी बड़े स्टार्स रवि किशन, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रदीप पांडेय चिंटू के साथ काम किया है.
स्मृति सिन्हा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी बड़े स्टार्स रवि किशन, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रदीप पांडेय चिंटू के साथ काम किया है.
7/10
वो बॉलीवुड फिल्म 'अनुराधा' में आइटम सांग 'इश्क तेरा' में भी गणेश आचार्य के साथ नजर आ चुकी हैं.
वो बॉलीवुड फिल्म 'अनुराधा' में आइटम सांग 'इश्क तेरा' में भी गणेश आचार्य के साथ नजर आ चुकी हैं.
8/10
स्मृति सिन्हा हर भाषा की फिल्म में काम करना चाहती है. स्मृति सिन्हा ने बताया कि उनके लिये अच्छी स्क्रिप्ट मायने रखती है.
स्मृति सिन्हा हर भाषा की फिल्म में काम करना चाहती है. स्मृति सिन्हा ने बताया कि उनके लिये अच्छी स्क्रिप्ट मायने रखती है.
9/10
पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्मृति सिन्हा ने 2024 में पंकज सिंह से शादी की थी. ये उनके दूसरे पति हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्मृति सिन्हा ने 2024 में पंकज सिंह से शादी की थी. ये उनके दूसरे पति हैं.
10/10
इससे पहले उनकी शादी 2017 में एक्टर गौतम गुप्ता से हुई थी जिनसे उनका तलाक हो गया.
इससे पहले उनकी शादी 2017 में एक्टर गौतम गुप्ता से हुई थी जिनसे उनका तलाक हो गया.
Published at : 12 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Smriti Sinha Rangeela Babu

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
बिहार
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
महागठबंधन से नाराज हुए मुकेश सहनी? बोले- 'दिल्ली जा रहा हूं और लौटकर...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
हेल्थ
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget